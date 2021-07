Rechter: Coronakorting krijgen voor winkeliers wordt lastiger

Winkeliers moeten de online omzet meetellen als zij huurkorting vragen, dat heeft de Rotterdamse kantonrechter bekend gemaakt in een tussenuitspraak van een zaak die was aangespannen door modelabel Scotch & Soda. Het modemerk spande de zaak aan tegen het bedrijf van vastgoedbelegger Aat van Herk.

Scotch & Soda wil tienduizenden euro’s betaalde huur terug wegens het wegvallen van de omzet door de strenge coronamaatregelen. Het modelabel nam de inkomsten van de webshop niet mee in de omzetberekening, wat volgens de rechter als ‘onterecht’ wordt gezien. Scotch & Soda laat aan Financieel Dagblad weten niet te reageren zolang de zaak onder de rechter is.

Het is de eerste keer dat een rechter de inkomsten uit een webshop meerekent in een oordeel over mogelijke huurkortingen, zo meldt Financieel Dagblad. Onafhankelijke huurrechtadvocaten zeggen dat deze zaak grote gevolgen kan hebben voor andere winkelketens en huurbazen.