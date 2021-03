Rechter gaat niet mee in pleidooi INretail voor heropening winkels

Diepe teleurstelling, aldus brancheorganisatie INretail. De rechter geeft de organisatie geen gelijk in het standpunt dat de overheid onvoldoende belangenafwegingen heeft gemaakt bij de beslissing tot winkelsluiting over te gaan, zo meldt INretail in een persbericht.

Afgelopen maandag dagvaarde INretail de Nederlandse staat en de uitspraak werd op zijn laatst op vrijdagochtend verwacht. “Een enorme teleurstelling voor alle winkels die al maanden van veiligheid topprioriteit hebben gemaakt en worstelen om te overleven,” aldus INretail, in het persbericht. “Wij blijven van mening dat de staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen zij besloot tot winkelsluiting over te gaan. Met de geboden alternatieven zijn voor te veel ondernemers geen realistische omzetten te halen.” Het bestuur van INretail beraadt zich op vervolgstappen.

Rechter beslist tegen heropening van winkels

Op dit moment kunnen niet-essentiële winkels alleen omzet genereren door click en collect en winkelen op afspraak aan te bieden. Vanaf 16 maart is het bij winkels groter dan 50 vierkante meter toegestaan 1 klant per 25 vierkante meter te ontvangen, een versoepeling op de eerdere voorwaarden voor winkelen op afspraak. Een verdere versoepeling voor de retail staat op de agenda voor eind maart, zo bleek afgelopen maandag tijdens de persconferentie. Hier werd wel benadrukt dat de besmettingscijfers en cijfers in de ziekenhuizen gunstig moeten zijn. Welke versoepeling de overheid precies in gedachtne heeft, is niet bekend.

INretail benadrukt dat winkeliers nu ‘door een rietje ademen’ omdat de huidige situatie onvoldoende is voor retailers om op een rendabele manier te kunnen ondernemen. Zonder volledige heropening vreest de brancheorganisatie dat er 50.000 tot 60.000 banen op de tocht staan en een kaalslag in de winkelstraten.