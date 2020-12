Recordbedrag aan Tikkies betaald in 2020, ondernemers maken vaker gebruik van de app

In 2020 betaalden Nederlanders elkaar massaal via Tikkie. Uit een analyse van ABN Amro, die de app in 2016 initieerde, blijkt dat er het afgelopen jaar voor 3,4 miljard euro aan Tikkies werd betaald - een recordbedrag. In 2019 ging het nog om 2,6 miljard euro. Door de coronacrisis maken ook ondernemers steeds vaker gebruik van de app, zo ziet ABN.

Tikkies worden voornamelijk gebruikt door particulieren voor het delen van kosten bij uitjes en sociale gelegenheden. Sinds de komst van het coronavirus worden Tikkies echter ook steeds vaker door ondernemers als contactloze betaalmethode ingezet. Zo gebruiken retailers zonder webshop de Tikkie-app bijvoorbeeld in combinatie met apps als Facebook of Instagram. Producten kunnen op Facebook of Instagram worden getoond en besteld, en met een Tikkie afgerekend.

In 2020 werd de app ook frequenter gebruikt voor het delen van kosten in de huiselijke sfeer. Moreno Kesmil, hoofd marketing bij Tikkie, zag in 2020 opmerkelijke verschuivingen in het gebruik van de app. “Zo is het avondje uit veranderd in samen thuis genieten van een bezorgmaaltijd en zagen we een toename in de verzoekjes voor boodschappen. Tot slot zagen we dit jaar 3 opvallende nieuwe binnenkomers in de omschrijvingen van betaalverzoeken: puzzels, planten en mondkapjes.”

Met de Tikkie-app kunnen betaalverzoeken worden verzonden via verschillende mobiele communicatiekanalen, zoals WhatsApp, Messenger of sms. De app is te gebruiken door iedereen met een Nederlandse betaalrekening. De app telt inmiddels meer dan zes miljoen gebruikers.