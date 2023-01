Refurbisher 95percent opent fysieke winkel in Amersfoort

Schoenen refurbisher 95percent gaat de fysieke winkelstraat in. Het bedrijf opent namelijk een winkel in Amersfoort, zo laat het weten in een persbericht.

95percent werkt samen met schoenenwinkels in Nederland en België en professionele schoenmakers. Het bedrijf herstelt nieuwe merkschoenen die door een klein gebrek normaal gesproken onverkoopbaar zijn geworden. “We kijken er naar uit om onze refurbished merkschoenen aan steeds meer mensen te kunnen verkopen en daardoor onnodige verspilling te voorkomen met als doel een duurzame toekomst,” aldus Daan Engelen, de oprichter en eigenaar van 95percent, in het persbericht. In de winkel in Amersfoort is het ook mogelijk om schoenen te laten herstellen of sneakers te laten stomen.

Schoenen die niet meer te repareren zijn door 95percent, worden gerecycled als grondstof. “We hebben nu twintig leveranciers en verwerken zeker 1.000 kilo aan klachtenparen per week. Dagelijks verwerken we honderd orders en maandelijks verkopen we gemiddeld 2500 klachtenparen. We hopen dit met de fysieke winkel verder uit te kunnen breiden. Ook gaan we in het nieuwe jaar België en Duitsland verder ontdekken. Alles met als doel een duurzame toekomst,” aldus Engelen.