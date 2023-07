Rellen hebben grote impact op Franse retailers, organisaties vragen om staatssteun

De rellen die zijn uitgebroken na de dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre, treffen ook de Franse retail. De verkoop loopt terug, maar de retailers hebben ook te maken met flinke schade vanwege plunderingen. Daarom roepen diverse retailorganisaties de Franse overheid dan ook op om steun te verlenen.

De Alliance du Commerce stelt in een bericht dat veel winkels zijn verwoest en leeggeroofd en dat andere winkels hun deuren eerder hebben moeten sluiten. Over het algemeen is de verkoop met 2 tot 3 procent teruggelopen, maar op diverse plekken is de schade nog veel groter. In diverse gebieden in Parijs is de omzet tussen de 19,5 en 34 procent teruggelopen. In de stadscentra van andere Franse steden is de omzet ook flink gevallen. In Strassbourg gaat het om een min van 36 procent, in Marseille 7 procent, Grenoble 20,8 procent en in Arras een min van 35,3 procent.

Omdat de rellen die zijn uitgebroken precies nu plaatsvinden tijdens de uitverkoopperiode, trekt Alliance du Commerce ook aan de bel. De organisatie meldt dat een kwart van de gehele verkoop tijdens de uitverkoop normaal gesproken tijdens de eerste vijf dagen wordt behaald.

Alliance du Commerce geeft aan dat retailers niet gepresenteerd moeten worden met de rekening van deze rellen. De organisatie wil compensatie van de overheid. Ook vraagt de organisatie de overheid of de winkels op zondag 9 juli geopend mogen zijn, mits de omstandigheden veilig zijn, om zo snel mogelijk verloren omzet in te kunnen halen.

De Franse nationale kledingfederatie vraagt daarnaast de overheid of het wil verzekeren dat verzekeraars alle schadeclaims zullen accepteren. Ook als bedrijven niet verzekerd zijn voor operationele verliezen. De federatie wil daarnaast dat het mogelijk wordt voor bedrijven die tijdelijk niet hun winkels kunnen openen dat het mogelijk is om hun personeel met tijdelijk verlof te sturen.