Resui lanceert begin januari webshop voor tweedehands pakken

Resui, de Haarlemse winkel voor tweedehands pakken, lanceert binnenkort een webshop. Daarop zal een selectie tweedehands pakken uit de collectie worden verkocht, zo meldt oprichter Piter Mandemaker in een persbericht. Momenteel inventariseert Resui welke pakken dat moeten zijn.

Mandemaker opende Resui een jaar geleden. “Miljoenen pakken hangen in Nederland ongebruikt in de kast, terwijl er nog jaarlijks honderdduizenden nieuwe pakken worden geïmporteerd,” aldus Mandemaker. Resui koopt die pakken in en verkoopt ze dan direct aan consumenten. Het bedrijf zorgt ervoor dat de pakken een tweede leven krijgen en hoopt de vraag naar nieuwe pakken te verlagen, beide uit duurzaamheidsoogpunt.

Nu komt er ook een webshop. Die wordt opgezet in samenwerking met IT’er Jilles Neijndorff. De webshop krijgt meerdere slimme functies: zo kunnen klanten het best passende maatpak vinden met behulp van zelf ontwikkelde ‘suit selector’-software, die op basis van maatgegevens van de klant een voorselectie pakken maakt. Met behulp van software van Generant, een bedrijf waar Mandemaker ook mee samenwerkt, kunnen aan de hand van foto’s van kleine stukjes stof productbeelden worden ontwikkeld. Die maken dure fotoshoots van de pakken overbodig, schrijft Mandemaker.

De samenwerking met Generant kwam tot stand dankzij de deelname van Resui aan de internationale startup-incubator Antler. Deze helpt Resui de komende tijd verder ontwikkelen met coaching, kennisdeling en netwerken.