‘Retail Concepts sluit Yaya-winkels in België en Luxemburg’

Modeconcern Retail Concepts sluit komend jaar alle zes winkels van het Nederlandse damesmodemerk Yaya die het momenteel exploiteert. Dat zijn er vijf in België, en één in Luxemburg. Retail Concepts wil meer aandacht besteden aan de twee eigen multibrand-formules A.S. Adventure en Jüttu. Dat blijkt uit een persbericht in handen verschillende media, waaronder Het Laatste Nieuws.

Retail Concepts is sinds 2016 uitbater van de zes Yaya-winkels. Deze bevinden zich in Nieuwpoort, Roeselare, Hasselt, Antwerpen, Gent en het Luxemburgse Massen. De winkels zullen uiterlijk in augustus de deuren sluiten, zo staat in het bericht.

De zestien werknemers die nu in de Yaya-winkels werkzaam zijn, kunnen na de sluiting bij Jüttu of A.S. Adventures terecht, zo is in de berichtgeving te lezen. Het merk Yaya blijft daarnaast bij A.S. Adventures te koop.

Tegenover Gondola zegt Yaya dat het ‘in volle expansie’ is, en hoopt in de toekomst eigen winkels in België te openen.