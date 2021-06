‘Retail extra kwetsbaar voor cyberaanvallen’

Tijdens de coronacrisis is er sprake geweest van een explosieve toename van het aantal cyberaanvallen, maar toch is de risicoperceptie van cybercriminaliteit bij bedrijven lager dan voor de crisis, zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro en MWM2. De retail blijkt een van de sectoren te zijn die extra kwetsbaar is voor cyberaanvallen.

ABN Amro meldt dat de toegenomen focus van ondernemers op de continuitieit van hun bedrijf en de zorg voor hun personeel sinds corona mogelijk gezorgd hebben voor een lagere prioriteit voor cybersecurity. Naast de retail zijn ook de sectoren ‘industrie’ en gezondheidszorg kwetsbaar voor cyberaanvallen zo blijkt uit het onderzoek. Dit zijn sectoren die sterk inzetten op digitale dataverwerking en communicatie.

Retailers gebruiken steeds vaker data om klanten te binden en de klantbehoeften te voorspellen, aldus ABN Amro in het rapport. Ook hebben veel winkeliers tijdens de corona crisis gekozen voor online afzetkanalen. Deze twee factoren zorgen dat het risico op een datalek is toegenomen in de sector.

Het rapport benadrukt het up-to-date houden van software, het regelmatig uitvoeren van veiligheidstests op het it-systeem, medewerkers alleen rechten te geven die nodig zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden en het trainen van medewerkers in het herkennen van risicovolle situaties.