Retail inspiratie: De nieuwste winkelconcepten van de afgelopen tijd op een rij

Retailers van over de hele wereld zetten in op het verbeteren van de fysieke winkelervaring. Terwijl de ene winkel de nadruk legt op community in de winkel met elementen zoals een loungehoek, streeft de andere retailer ernaar om de klant te empoweren door een 'doe-het-zelf'-ethos te stimuleren met technologie.

Diverse retailers, zoals de Londense multi-brand LN-CC, krabbelen uit de coronacrisis en richten zich op een unieke winkelervaring voor de klant. Voor wie op zoek is naar inspiratie, presenteert FashionUnited een reeks winkelconcepten wereldwijd vanaf de tweede helft van 2023 tot nu.

Patagonia

Patagonia opende voor het eerst zijn deuren in Nederland, aan de singelgracht in Amsterdam. De locatie is bijzonder: de winkel is gevestigd in de voormalige RoXY-club - een gebouw dat in de jaren '90 belangrijk was voor het Amsterdamse nachtleven. De winkel dient niet alleen als verkooppunt, maar ook als ontmoetingsplaats voor de lokale community. Er is ruimte voor actieve, sociale activiteiten en workshops. In een persbericht schrijft Nina Hajikhanian, General Manager van Patagonia, dat de nieuwe Patagonia-winkel 'een liefdesverklaring aan de Nederlandse hoofdstad' is.

Patagonia in Amsterdam Credits: Patagonia door Margriet Hoekstra

Het interieur van de Patagonia-winkel in Amsterdam. Credits: Patagonia / Margriet Hoekstra Fotografie

Hugo Boss

Hugo Boss opende het 'Boss House Bali', een villa op het Indonesische eiland Bali dat omgetoverd werd tot een meeslepende retailervaring. De villa, gebouwd door de Duitse architect Alexis Dornier, is bedoeld om "de Boss-levensstijl 24 uur per dag te presenteren," aldus de verklaring. Een verblijf in de fysieke villa op Bali kunt u ook online boeken.

Boss House Bali Credits: Hugo Boss AG

In een digitale versie staat de villa nu online op de website van het merk en biedt klanten een nieuwe virtuele manier om de producten van de modegroep te kopen. In het virtuele 'Boss House' kunnen bezoekers de villa betreden en de dames- en herencollecties, maar ook schoenen, accessoires en parfums ontdekken en kopen.

Virtual Boss House Bali Credits: Hugo Boss AG

Sunspel

Het Britse luxemerk Sunspel opende in de VS een nieuwe winkel in het zonnige Los Angeles. Het winkelconcept is minimalistisch, met beige tinten en zwart-wit posters op de muren. Het decor is toegewijd aan de Amerikaanse markt en is "de ideale setting om onze Britse tijdloze luxe stijl te laten zien," aldus CEO Raul Verdicchi.

Sunspel in LA Credits: Sunspel

Generation Love

Het in New York gevestigde Generation Love heeft zijn eerste fysieke winkel geopend aan Madison Avenue, New York City. Het winkelinterieur is geïnspireerd op het huis van medeoprichter Roni Hirshberg. Het kleurenpalet is zacht. In de winkel zijn crèmekleurige stoelen, marmeren tafels en warme verlichting te vinden, waardoor een gastvrije sfeer ontstaat. De nieuwe winkel dient als hub voor de lokale en internationale klanten van Generation Love. De debuutwinkel is gelegen aan 804 Madison Avenue, een populaire winkelstraat.

Generation Love winkel aan Madison Avenue Credits: Generation Love

Pearle

Optiekketen Pearle heeft in Den Bosch zijn eerste vernieuwde winkelconcept. De winkel heeft een warme uitstraling gekregen. Door het donkere hout, diverse kleurelementen en natuurlijke materialen straalt de winkel rust uit. Pearle benadrukt dat er Italiaans design is geïmplementeerd, verwijzend naar het moederbedrijf EssilorLuxottica, in combinatie met 'vertrouwde Pearle winkelelementen'.

De vernieuwde Pearle in Den Bosch. Credits: Pearle

C&A

Geselecteerde C&A-winkels in Amsterdam hebben een nieuwe 'stadsformule.' De stadsformule is intiemer en gericht op een specifieke doelgroep: vrouwen. "In deze Amsterdamse winkels is meer ruimte voor persoonlijke ondersteuning en een meer op maat gemaakte dienstverlening. Denk daarbij aan personal shopping op afspraak, of persoonlijke aanbiedingen voor onze lokale members", aldus Stefanie Schneider, Market Lead C&A Benelux, in het persbericht. Dit concept is te vinden in de winkels aan de Ferdinand Bolstraat en de Kinkerstraat in Amsterdam.

De C&A in de Ferdinand Bolstraat. Credits: C&A

The Fashion Store

De Belgische keten The Fashion Store in Veerle is ingericht volgens verschillende 'werelden,' zoals het bedrijf eerder liet weten in een persbericht. De winkel heeft onder andere een kostuumzone, een zitplaats bij de herenmode met een schaakbord en een 'curvy corner' met mode uit de collecties vanaf maat 42. Het interieur is zwart-wit met goudkleurige accenten.

The Fashion Store in Veerle Credits: The Fashion Store

Burberry

Het Britse modemerk Burberry heeft een nieuwe winkellocatie in Parijs onthuld die de vernieuwde creatieve visie van het label onder leiding van Daniel Lee lijkt te weerspiegelen. De winkel bestaat uit twee verdiepingen. De winkel heeft een aantal opvallende elementen, zoals sculpturale meubels en een mozaïekvloer.

Burberry in Parijs Credits: Burberry.

Decathlon

De Franse sportmoderetailer Decathlon transformeert. Decathlon wil onder andere een 'community' vormen. Bij deze groei hoort ook een nieuw uiterlijk. FashionUnited heeft het nieuwe winkelconcept in Parijs bezocht. Te horen: uptempo muziek. Te zien: de kenmerkende blauwe kleur, opgefrist met een wat donkerdere tint en de kleur appelgroen. De winkel bevat ook nieuwe technologie, zoals 'discovery stations' - een servicepunt waar consumenten een artikel op de houder kunnen plaatsen en vervolgens alle productinformatie op het scherm kunnen zien verschijnen. Decathlon rolt het nieuwe winkelconcept uit naar meer dan 1.700 winkels wereldwijd. Decathlon Amsterdam Arena is al voorzien is van het nieuwe concept.

Credits: Decathlon.

LN-CC

Voor het eerst sinds de pandemie opende de winkel LN-CC aan Shacklewell Lane 18-24 in Oost-Londen zijn deuren voor bezoekers. Samen met de Britse decorontwerper Gary Card ontwierp een winkelruimte met een selectie luxe mode en streetwear. De multibrandstore geeft ook het werk van opkomend talent en duurzame vernieuwers een plek. Muziek, home- en lifestyleproducten zijn welkom. "We zijn niet bang om 'high' en 'low', underground en mainstream, het verleden en de toekomst van mode te mixen," aldus Cristian Musardo, CEO van LN-CC. "We willen een platform zijn voor mondiale merken die op zoek zijn naar echte partners die een unieke retailomgeving bieden en tegelijkertijd fungeren als een gedifferentieerd communicatieplatform voor het creëren, produceren en distribueren van merk- en productverhalen."

LN-CC Credits: LN-CC

On Holding AG

De Zwitserse leverancier van sportartikelen, On Holding AG, zet zijn internationale expansie voort met de opening van een nieuwe winkel in Portland, in de Amerikaanse staat Oregon. De winkel heeft en 'modulaire' inrichtingsconcept. Het decor kan gemakkelijk afgebouwd worden. Dit geeft een speelse uitstraling. Het interieur is zilverkleurig en de ruimte is verlicht met diverse led-verlichting aan het plafond.

De nieuwe On-winkel in Portland Credits: On Holding AG

New Balance

Sportmerk New Balance wil aandacht voor mensen, niet producten. Het nieuwe winkelconcept van het merk in Westfield Stratford City in Londen presenteert producten met een verhaal. Door middel van visuele storytelling kunnen klanten contact maken met de makers van het product. "Deze winkel vertegenwoordigt een grote stap voorwaarts in de manier waarop we denken over onze winkelomgeving, met een veel strakkere, meer gerichte collectie speciaal gebouwd voor de jongere consument," aldus Ian Fitzpatrick, Senior Director of Global Brand Strategy and Operations bij New Balance, in het persbericht. "De ruimte is niet gebouwd om al onze verhalen te vertellen, alleen die het meest relevant zijn voor onze consumenten - een verschuiving die onze intentie weerspiegelt om nieuw publiek uit te nodigen om het merk te ontdekken, misschien voor de eerste keer."

New Balance in Londen. Credits: New Balance

Veritas

Een primeur in Nederland: Veritas. Het merk, ruim 130 jaar een begrip in België, opende in mei vorig jaar voor het eerst zijn deuren in Nederland. Het Nederlandse concept moet geld besparen, vandaar een 'doe-het-zelf'-ethos in de winkel. Dit is te zien aan de winkelmandjes die klaarstaan bij de entree, collecties gepresenteerd op een tafel waardoor klanten zichzelf kunnen bedienen en goed gevulde verstelbare muren. De drie Nederlandse Veritas-winkels zijn gevestigd aan de Markt in Den Bosch, aan de Muntstraat in Maastricht en aan de Eindstraat in Breda.

Winkelmandjes staan klaar bij de ingang. Credits: Veritas

