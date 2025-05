Retail met karakter: werken bij Batavia Stad Fashion Outlet

Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad is niet zomaar een verzameling internationale modemerken. Het outlet centre vormt een levendige werkplek waar mode, beleving en samenwerking samenkomen. Sinds de opening in 2001 is Batavia Stad uitgegroeid tot een bestemming met meer dan 130 bekende merken, zoals Nike, Michael Kors, Tommy Hilfiger en Armani.

Achter de stijlvolle gevels werkt een gevarieerd team van retailprofessionals aan een gedeelde missie: bezoekers een inspirerende ervaring bieden. Elke winkel heeft een eigen aanpak, maar medewerkers dragen allemaal bij aan het grotere geheel. Samen vormen ze één Batavia Stad, een hechte gemeenschap waar gastvrijheid, plezier en onderlinge support vanzelfsprekend zijn.

Werken tussen A-merken met flexibele uren

Batavia Stad biedt volop kansen voor wie energie krijgt van mode, mensen en dynamiek. Van verkoopmedewerkers tot visual merchandisers en assistent-storemanagers: er zijn uiteenlopende functies, vaak met flexibele uren, een aantrekkelijke optie voor studenten of parttimers. Nieuwe teamleden worden goed ingewerkt en krijgen via de interne trainingsapp de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, gewoon op de werkvloer.

Werken in Batavia Stad betekent ook profiteren van de omgeving. De pauze vindt plaats bij een gezellige koffiebar of lunchspot tussen de winkels. De nieuwste collecties zijn direct zichtbaar. En collega’s ontmoeten elkaar niet alleen in eigen winkels, maar ook tijdens personeelsevents of spontane ontmoetingen op het plein. Extraatjes zoals personeelskortingen en attenties bij speciale gelegenheden zorgen voor nog meer werk voldoening.

Wie aan de slag gaat in Batavia Stad, komt terecht in een unieke retail omgeving met ruimte voor groei, verbinding en stijl.