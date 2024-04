Retail van de toekomst: 5 trends om in de gaten te houden

Stijgende prijzen, onderbrekingen in de toeleveringsketen, een hoog personeelsverloop en consumentengedrag dat in een snel tempo verandert. Retailers worden geconfronteerd met diverse uitdagingen die hen dwingen tot een razendsnelle transformatie.

Wanneer loyaliteit niet langer een vanzelfsprekendheid is, moeten retailers hun bedrijfsmodellen aanpassen en verschuiven naar modellen die optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de moderne klant. Het goede nieuws? Er zijn volop kansen voor verkopers die durven te veranderen! In dit blogartikel bespreken we 5 opkomende trends en technologieën die nieuwe uitdagingen en kansen bieden.

Trend 1: de transformatie van fysieke winkels

De rol van de retailer is de afgelopen jaren aanzienlijk geëvolueerd door een blijvende klantvoorkeur voor online winkelen. Daarom zoeken retailers steeds vaker naar nieuwe manieren om boeiende en gepersonaliseerde winkelervaringen te bieden die de customer journey verbeteren en de klantloyaliteit bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de reparatiediensten van Patagonia, het inruilprogramma van Levi’s en conceptwinkels zoals Dick’s House of Sport, waar je apparatuur direct kunt uitproberen op een klimmuur.

Succes behalen in de huidige retailmarkt betekent dan ook nadenken over diensten buiten de grenzen van de traditionele retail. Denk bijvoorbeeld aan live productdemonstraties, consultaties, verhuur, cursussen en duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast investeren retailers steeds vaker in digitale opties die snelle en gemakkelijke winkelervaringen creëren. Voorbeelden hiervan zijn:

Eindeloze virtuele gangpaden waarmee retailers het in-store aanbod uitbreiden met de online-catalogus. De duurzame modewinkel Reformation gebruikt bijvoorbeeld digitale schermen waarop klanten de volledige voorraad van het merk kunnen bekijken, productdetails zien en items aan de paskamer kunnen toevoegen.

Mobiele apps die klanten in de winkel gebruiken. De Britse cosmetica-retailer Lush biedt bijvoorbeeld een lensfunctie aan op zijn mobiele app waarmee klanten producten scannen en ervaren wat het product doet.

Interactieve displays die meeslepende ervaringen in de winkel creëren. Adidas gebruikt in een aantal winkels multi-zintuiglijke stations die geavanceerde ervaringen als virtuele avatars en loterijen mogelijk maken.

Trend 2: betrekken van Generatie Z

Generatie Z vertegenwoordigt momenteel zo’n 40 procent van de wereldwijde retailmarkt. Retailers zullen dus een strategie moeten hebben of ontwikkelen om deze groep aan zich te binden. Dat kan op diverse manieren.

Flexibele betaalmethoden

Als een generatie die opgegroeid is met het principe digital-first, hebben leden van Generation Z hoge verwachtingen van betalingservaringen. Ze zoeken daarbij vooral naar snelheid en veel keuzemogelijkheden. Voorbeelden zijn: Buy now, pay later (BNPL). Deze betaalmethode maakt het mogelijk om betalingen op te splitsen in kleinere, meer beheersbare termijnen over weken of maanden. Peer-to-peer-betalingsmogelijkheden die het makkelijk maken om in een paar stappen veilig (en mobiel) betalingen te verzenden. Mobiele portefeuilles voor naadloze en contactloze betaalmogelijkheden.

Social commerce

Winkelen op sociale mediaplatforms zoals TikTok of Instagram, ook wel social commerce genoemd, is een populaire trend die nog volop in ontwikkeling is. De directheid van social commerce heeft de retail al getransformeerd en leidt tot meer experimenten. Volgens onderzoek van HubSpot geeft 22% van de consumenten de voorkeur aan het ontdekken van nieuwe producten via sociale media. Het ontsluiten van social commerce kan door u te richten op gebruikers van social media, middels hun getoonde voorkeuren, en door jongere consumenten de gelegenheid te geven om te kiezen voor hun favoriete betaaloptie(s).

Trend 3: technologie die het behoud van medewerkers ondersteunt

Het behouden van talent is al jaren een probleem voor retailers. Een recent onderzoek van Forrester wijst bijvoorbeeld uit dat 63 procent van de retailers te maken heeft met een tekort aan medewerkers voor de frontoffice. Dit betekent dat retailers er verstandig aan doen om technologie te benutten die medewerkers de mogelijkheid biedt om gestroomlijnd te werken en mensen toegang biedt tot alle middelen die ze nodig hebben om effectief te werken.

Denk hierbij aan:

Het optimaliseren van trainingsperiodes door het inzetten van technologie die makkelijk te leren is.

Het uitbreiden van de digitale vaardigheden van medewerkers.

Het assisteren van werknemers op de werkvloer middels mobile points of sales (POS) en zelfscankassa-technologieën. Met POS-apparaten wordt elke mobiele telefoon of tablet een verkooppunt (ideaal voor klanten die niet in de rij willen staan bij de kassa), terwijl zelfscanners de druk op medewerkers bij de kassa verminderen.

Identificeer de belangrijkste problemen en knelpunten waar medewerkers binnen uw bedrijf tegenaan lopen en zoek van daaruit naar manieren om de werklast te verlagen. Dat kan betekenen dat u bestaande bedrijfsmodellen deels moet laten varen voor een nieuwe aanpak. Geef daarnaast zowel nieuwe als ervaren medewerkers de kans om zich geleidelijk te ontwikkelen en aan te passen aan het veranderende retaillandschap.

Trend 4: duurzaam en ethisch verantwoord ondernemen

Duurzaamheid is meer dan een modewoord: het is een van de meest dynamische en belangrijkste trends in retailland. Consumenten geven steeds vaker de voorkeur aan merken die duidelijke initiatieven ondernemen op het gebied van duurzaamheid en transparantie bieden over de herkomst van producten. Onderzoek van PwC toont aan dat meer dan 70% van de consumenten bereid is om hogere prijzen te betalen voor voedsel dat afkomstig is van lokale boerderijen of ethische bedrijven.

Tegelijkertijd blijft kostenbewustzijn ook een factor die soms een barrière vormt voor duurzaamheid. De interesse in duurzaamheid en financiële overwegingen zorgen ook voor een bloei van de tweedehandsmarkt. Een focus op hoogwaardige items (veel moderne klanten willen vooral betere producten in plaats van meer spullen), het betreden van de tweedehandsmarkt en uzelf positioneren als een verantwoord opererend bedrijf helpen u om duurzaam en ethisch verantwoord te ondernemen.

Trend 5: technologie die kosten en risico’s vermindert

Omdat het risico op cyberaanvallen en online bedreigingen blijft toenemen, is bedrijfscontinuïteit een centraal aandachtspunt voor retailers. Retailers hebben dan ook technologieën nodig die de productiviteit verhogen, snelheid garanderen, duidelijke bedrijfsinzichten bieden, risico's beperken en voldoende flexibiliteit bieden voor aanpassing en innovatie.

SaaS-retailsystemen helpen u bij het bereiken van deze doelen. U heeft altijd de beschikking over de meest actuele softwareversies, kunt vertrouwen op een sterk security-ecosysteem dat uw bedrijfsdata en klantgegevens veilig houdt en heeft via de cloud altijd en overal toegang tot belangrijke apps en informatie. Door dezelfde software en een geïntegreerd retailplatform zoals LS Central te gebruiken voor het beheren van online en fysieke winkels, houdt u bovendien een duidelijk voorraadoverzicht over alle kanalen.

Verandering gebeurt plotseling. Laat u niet verrassen!

De laatste jaren wijzen uit dat onze vertrouwde wereld in een oogwenk kan veranderen. Als u morgen nog wilt bestaan, moet u vandaag uw bedrijf veerkrachtig en flexibel maken. U heeft software nodig die u snel kunt aanpassen aan nieuwe manieren om producten en ervaringen aan te bieden.

Dit artikel wordt aangeboden door kennispartner TCOG. Benieuwd naar het volledige whitepaper? Download het hier .