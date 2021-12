Retailer Snipes neemt Amerikaanse sneakerketen Jimmy Jazz over

Snipes breidt uit: De van oorsprong Duitse retailer neemt Amerikaanse sneakerketen Jimmy Jazz over. Dankzij de overname groeit het winkelportfolio van Snipes van 450 naar 600, aldus het persbericht.

De Amerikaanse Jimmy Jazz heeft bijna 170 winkels in de Verenigde Staten. De retailer biedt al dertig jaar premium lifestyle merken zoals Nike, Jordan, Adidas, Puma en Polo. Naast de winkels heeft Jimmy Jazz ook een eigen webshop. “Jimmy Jazz is de plek waar streetwear en sportcultuur elkaar ontmoeten,” aldus het persbericht.

“Ondanks de pandemie blijft Snipes groeien. Met onze ‘community first’ aanpak zetten we de consument in het midden van alles wat we doen. Dit zal zo blijven met onze samenwerking met Jimmy Jazz en daar zijn we heel blij mee,” aldus Sven Voth, CEO van Snipes, in het persbericht. Jimmy Khezrie, eigenaar van Jimmy Jazz, vult aan: “In Snipes hebben we een sterke globale partner gevonden die onze passie deelt en ons erfgoed en investeringen in onze teams en winkels voort zal zetten.”

In 2019 stapte Snipes de Amerikaanse markt in door de overname van KicksUSA.