Retailer Thom Broekman renoveert en bouwt 14 woningen boven winkel

De Utrechtse retailer Thom Broekman gaat renoveren, zo meldt het bedrijf aan FashionUnited. Naast een renovatie van het winkelpand, gaat het de kantoren en magazijnen die boven de winkel zijn verbouwen tot woningen.

Thom Broekman is in Utrecht aan de Lange Elisabethstraat, Korte Elisabethstraat en Achter Clarenburg gevestigd. Thom Broekman is al in dit pand gevestigd sinds 1837. Bij de verbouwing en renovatie wordt behouden wat goed en bruikbaar is. De gevel van de winkel aan de Lange Elisabethstraat-zijde wordt gerestaureerd. De begane grond blijft winkelruimte. De winkel zal tijdelijk verhuizen naar de Steenweg 42-44, maar zal later terugkeren naar het pand.

De woningen die boven de winkel worden gerealiseerd worden 40 tot en met 70 vierkante meter. Door middel van hergebruik van hemelwater en alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen zal het energiegebruik van de woningen, maar ook de onderliggende winkel, zo laag mogelijk worden gehouden, aldus het persbericht. De bewoners krijgen ook nog de beschikking over een gezamenlijke binnentuin en een inpandige fietsenstalling.

De omgevingsvergunning voor de verbouwing en renovatie zijn verstrekt. In totaal zullen er 14 woningen worden gerealiseerd. De verbouwing start in 2023. Naar verwachting zal het geheel in het derde kwartaal van 2024 worden opgeleverd.