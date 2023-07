Retailers hebben sluipweg gevonden naar nepaanbiedingen, zegt Consumentenbond

Sinds 1 januari 2023 hebben verkopers te maken met strengere regels voor aanbiedingen. Hoewel er minder nepaanbiedingen zijn, lijkt het er nu op dat verkopers gebruik maken van advertenties met doorgestreepte adviesprijzen, schrijft de Consumentenbond in een persbericht.

De Consumentenbond hield namelijk drie maanden lang de prijzen van honderd grote webwinkels en twintig drogisterijen en supermarkten bij. Daarbij vergeten verkopers te melden dat de kortingen gerelateerd zijn op extreem hoge adviesprijzen die ze zelf nooit bepalen, schrijft de Consumentenbond.

“Schermen met adviesprijzen is je reinste onzin. Die prijzen worden vrijwel nooit gerekend en zijn ook niet relevant voor consumenten. In 2024 wordt de wet geëvalueerd. De Consumentenbond pleit voor aanscherping van de wet en een einde aan het adverteren met adviesprijzen en 'elders' prijzen, zodat consumenten nog beter beschermd worden tegen schijnvoordeel”, aldus Sandra Molenaar, directeur van Consumentenbond, in het bericht.