Retailers krijgen te maken met meer verstoringen door klimaatverandering

Het wisselvallige weer beïnvloedt de bezoekersaantallen en ook winkelstraten worden, net als veel andere bedrijven, door de klimaatverandering getroffen.

Tijdens zware regenval zien winkelgebieden in steden hun bezoekersaantallen dalen, terwijl winkelcentra juist een stijging zien. Maar dit is alleen in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit het met de hitte, regen, kou en verstoorde weerpatronen elders in de wereld?

In juli nog viel in België, Duitsland en Nederland in sommige regio's de meeste regen sinds het begin van de metingen. In een recente studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change, wordt geconcludeerd dat weerrecords, van catastrofale regenval en overstromingen tot een ernstige hittegolf, de komende jaren en decennia vaker en heviger zullen voorkomen. Vooral lokale winkels en merken met fysieke winkels kunnen hierdoor worden getroffen.

Grotere retailers, die wereldwijd actief zijn en een grote toeleveringsketen hebben, kunnen een deel van het probleem zijn. Volgens Retail Wire zijn retailers met wisselende urgentie begonnen met het terugdringen van broeikasgasemissies en het aanpakken van de milieueffecten van hun activiteiten en die van hun leveranciers. Maar het is wellicht te weinig en te laat.

Tijdens de recente hittegolf die Oost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië overspoelde, gaf Amazon zijn magazijnmedewerkers ‘ijssjaals’ zodat ze konden doorwerken tijdens de heetste uren van de dag. Sommige werknemers vertrokken vroegtijdig wegens de druk van het werken onder de ongunstige omstandigheden.

In 2014 zei Andy Street, algemeen directeur van John Lewis: “Het weer heeft een groter effect [op de verkoop] dan economische cijfers, dat weten we al sinds mensenheugenis." In dat jaar zag John Lewis de modeverkopen met 13,1 procent en 6,9 procent dalen gedurende twee weken medio september, en ook de verkopen bij Marks & Spencer daalden in die periode met 5,3 procent. In hetzelfde seizoen stelde Superdry zijn winst voor het hele jaar naar beneden bij naar 60 miljoen pond, terwijl in een eerdere prognose nog een winst van 69 tot 73 miljoen pond werd verwacht.

Dagelijkse weersveranderingen zijn voor winkels misschien gemakkelijker te beheersen, maar zijn volgens Weather Ads nog altijd even bepalend voor de vraag van de consument, de beschikbaarheid van het aanbod en uiteindelijk de winst van de retail. Om een voorbeeld te geven: een seizoensgebonden temperatuurverandering van slechts 1 graad Celsius hoger of lager dan gemiddeld veroorzaakt doorgaans een schommeling in de verkoop van 1 procent. Aangezien de Britse detailhandel een waarde van ongeveer 300 miljard pond vertegenwoordigt, zou dit neerkomen op een afwijking van 3 miljard pond.

Een late start van de winter is nadelig voor veel retailers, vooral wanneer de vraag naar bovenkleding keldert. Gewoonlijk begint het seizoen voor de aankoop van jassen in augustus en september. Een late start van het winterseizoen betekent dat retailers in de aanloop naar de kerstperiode met stapels onverkochte voorraden zitten. Vervolgens wordt de start van het nieuwe lenteseizoen vertraagd, waardoor de marges en de omzet dalen.

Wanneer de natuur de retail teistert

Het effect van de klimaatverandering is niet alleen of het vandaag nat of droog, warm of koud is, het gaat ook om onvoorspelbare perioden die een ravage kunnen aanrichten in de retail.

