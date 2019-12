Retailers zetten in op genderneutrale winkelruimtes

Londen - De genderneutrale pop-up genaamd Agender die Selfridges in 2015 opende, nam slechts een kleine, onhandige ruimte in zijn flagshipstore in Londen in. Destijds werd de retailer geprezen omdat het buiten de genderspecifieke grenzen dacht, iets wat vier jaar geleden nog niet zo veelbesproken was.

Natuurlijk is genderneutrale mode al tientallen jaren op de catwalk te zien en staat het op de agenda’s van modejournalisten. Maar naarmate de maatschappelijke normen veranderen, veranderen ook de retailconcepten zodanig dat men vraagtekens zet bij traditionele modeafdelingen die zijn opgesplitst naar geslacht.

Is het tijdperk van aparte afdelingen voor dames en heren misschien voorbij?

Uit onderzoek van reclamebureau J. Walter Thompson blijkt dat 56 procent van de Gen Z-consumenten al genderneutrale kleding shopt en daarbij kleding die is gecategoriseerd op basis van geslacht, negeert.

Grote moderetailers als H&M beginnen genderneutraliteit op te nemen in hun retailstrategie, schreef Bloomberg in een artikel over genderneutrale kledingbedrijven. Zara bracht in 2016 een collectie genaamd ‘Ungendered’ uit en H&M lanceerde een capsulecollectie met de naam ‘United Denim’, welke was gebaseerd op de gedachte dat “dames- en herenkleding hetzelfde zijn, grenzen vervagen en normen uitdagend zijn”. Daarnaast introduceerde LVMH-dochterbedrijf Sephora een campagne gericht op het imago van inclusiviteit.

Het is duidelijk dat genderneutrale detailhandel niet langer wordt gezien als een commerciële impuls, maar dat er geld mee te verdienen valt. Het Phluid Project, een unisex merk gevestigd in New York, heeft een succesvolle winkel waarin kleding, accessoires en beautyproducten voor de LGBT-gemeenschap worden verkocht. De mannequins hebben geen duidelijke mannelijke of vrouwelijke kenmerken, en het merk heeft een eigen matenstelsel voor een brede groep klanten.

“Er vindt momenteel een gedachteverandering plaats in onze samenleving. Iets met afleren en opnieuw leren,” vertelde Rob Smith, oprichter van Phluid Project, tegenover Bloomberg. “Tegen volgend jaar zal Gen Z een derde van de nationale bevolking vertegenwoordigen en goed zijn voor 40 procent van de Amerikaanse koopkracht. Het is tijd om met de tijd en generaties mee te gaan, omdat hun stem en kracht onmiskenbaar zijn.”

“Het werd me duidelijk,” vervolgde Smith, “dat er een noodzaak was om de historische infrastructuur van bedrijven waarin we opereren, te vernietigen.”

Genderneutrale mode is niet langer een trend maar een beweging, en de detailhandel maakt een inhaalslag. Winkelconcepten veranderen om een inclusieve ervaring te creëren voor een nieuwe generatie niet-conforme shoppers. Tegenwoordig willen klanten niet worden beperkt middels traditionele normen die hun zelfexpressie beperken. Ze willen in ieder geval niet worden verteld wat gepast is om te dragen en wat niet.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: courtesy of Phluid Project Blog