Retailorganisaties roepen ondernemers op acties te spreiden

Organisaties INretail, Euretco en RND roepen ondernemers op hun marketingacties maximaal te spreiden vanaf zaterdag. Met het spreiden van de acties hopen de organisaties drukte in de winkelstraten en online te voorkomen, zo is te lezen in een gezamenlijk persbericht.

“Zaterdag komt Sinterklaas aan in ons land. Consumenten roepen we op om de cadeaus tijdig te kopen om er zeker van te zijn dat iedereen zijn aankopen ook op tijd in huis heeft. De organisaties maken van veilig winkelen een topprioriteit. Samen moeten we zorgen voor een goed verkoop van de komende feestdagenperiode die zeven weken duurt,” aldus het persbericht. Daar wordt aan toegevoegd: “Hoewel winkels een doorstroomlocatie en geen besmettingsbron zijn, blijven we consequent de noodzaak van veilige winkels onder de aandacht brengen. We gaan er alles aan doen om consumenten een prettige en veilige feestdagenperiode te bieden.”

Aankomende donderdag is het al Single’s Day, een fenomeen dat is overgewaaid vanuit China. Vervolgens is het eind november tijd voor Black Friday en de bijbehorende Cyber Monday, fenomenen uit de Verenigde Staten. Door de populariteit van deze koopjesfeestdagen, is de feestdagenperiode al meerdere jaren naar voren geschoven. Natuurlijk komen daar in december traditioneel nog Sinterklaas en Kerstmis bij.