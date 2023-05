‘Retailprognose 2023-2024: Loonkosten stijgen en het gebruik van ChatGPT als reddingsmiddel’

Krapte op de arbeidsmarkt en hoge inflatie leiden in het bedrijfsleven tot stijgende loonkosten. Voor het gehele bedrijfsleven betekent dat een stijging van de loonkosten van ongeveer 17 miljard euro in 2023-2024, blijkt uit berekeningen van Abn Amro. Daarnaast zorgt de hoge inflatie voor een lagere koopkracht onder consumenten die de economie, in combinatie met snel stijgende rente, laat afkoelen. Ondernemers moeten innoveren om de arbeidsproductiviteit te verhogen, zo klinkt de boodschap.

Gekeken naar de detailhandel wordt deze sector geconfronteerd met afnemende volumes in zowel food als non-food. De omzet neemt nog wel toe door de gestegen prijzen.

Consumenten bezuinigen het eerst op niet-essentiële goederen als de koopkracht daalt, schrijft Abn Amro. De inflatie lijkt ‘welgestelde consumenten’ minder te raken, waardoor luxe moderetailers minder last hebben van de druk op de koopkracht. Dat komt volgens de bank omdat energie en voeding een minder groot deel van de portemonnee uitmaken van huishoudens met een hoger inkomen in vergelijking met huishoudens met lagere inkomens. Het aandeel van uitgaven binnen de modebranche wordt groter zodra het inkomen stijgt.

Naast de hoge inflatie, stijgen ook de loonkosten binnen de detailhandel. Dat is voornamelijk terug te zien in de stijging van het minimumloon dat vooral jongeren treft. In de non-foodwinkels is 37 procent tussen de 15 en 24 jaar oud, in 2021. Gemiddeld maken personeelskosten 13 procent van de omzet uit in de detailhandel.

Die kosten moeten doorberekend worden. Maar, kunnen retailers de gestegen kosten doorberekenen aan de klant? Volgens Abn Amro laten verschillende producten zien dat een deel van de gestegen kosten is doorgerekend in hogere consumentenprijzen. Dat geldt bijvoorbeeld voor kleding. Vanaf januari 2023 zijn de prijzen voor kleding gestegen.

Minder koopkracht bij de consument en stijgende loonkosten betekent ook dat een retailer moet bezuinigen. En bezuinigen betekent vaak personeelskosten verminderen. Daarom moet een retailer de arbeidsproductiviteit verhogen, aldus Abn Amro. Volgens de bank kan AI (artificiële intelligentie) daarbij helpen. “Zo kan een AI-assistent op basis van allerlei gegevens, zoals marktonderzoeken, voorkeuren van klanten en de actuele voorraadstatus, zeer snel een koopadvies geven.” Een klantendienst kan bijvoorbeeld gebruikmaken van ChatGPT om vragen te beantwoorden, waardoor medewerkers ingezet kunnen worden voor advies en service in de fysieke winkels.