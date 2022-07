Retailsector komt met eigen plan voor bestrijding corona

De retailsector wil kosten wat het kost een lockdown voorkomen. Daarom heeft de sector een eigen bestrijdingsplan opgesteld met maatregelen die 86.000 winkels kunnen nemen komende winter in het kader van de coronabestrijding, aldus Raad Nederlandse Detailhandel in een persbericht.

De sector zet in op preventiemaatregelen. "Dat heeft de afgelopen twee jaar goed gewerkt, want winkels stonden nooit op de GGD of RIVM-lijsten als besmettingsbron," aldus RND. Het plan bevat onder andere ventileren, ruimere openingstijden en maatregelen om drukteverloop in winkels in de gaten te houden. Daarbij adviseert het ondernemers om bij oplopende besmettingen ook hygiëne middelen als handpompjes en desinfectie zuilen in te zetten voor zover ze er nu niet meer staan. Daarnaast steunt de sector de overheidscampagne voor het handen wassen, in de ellenboog niezen, bij klachten testen, bij positieve test thuis te blijven en een boosterprik te halen, aldus het bericht.

Bij stijgende cijfers kunnen ook de afstandmaatregelen, kuchschermen, mondmaskers en gericht winkelen weer worden ingesteld. "De retailsector steunt geen dwingende interventiemaatregelen die economische schade veroorzaken, zoals een lockdown, het werken met een coronatoegangsbewijs of het werken met minder winkeluren of speciale ouderenuurtjes. Die zijn namelijk niet-proportioneel in relatie tot het aantoonbaar lage risico van besmetting in winkels. Het kabinet wil verder in de toekomst omzetverlies die ontstaat door dwingend coronamaatregelen op te leggen niet compenseren. Om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de aangegeven preventie- en interventiemaatregelen, vraagt de sector om een wetenschappelijke onderbouwing van keuzes die het kabinet gaat maken op basis van de ingediende sectorplannen."