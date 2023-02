RetailSonar: Fysieke retail krabbelt op en consument neemt de tijd om te winkelen

De terugkeer van de consument naar de winkelstraat zit weer op het niveau als van ouds en de online groei neemt af, dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van salesdata en bezoekgedrag van RetailSonar. Klanten winkelen langer en zoeken opnieuw gemak en maken er een uitje van.

Het aantal consumenten dat non-food winkels opzocht steeg, maar gaven in 2022 minder uit vergeleken met het pre-coronajaar 2019. De impact van de inflatie is voelbaar, merkt Pieter-Jan De Smet, marketing manager bij RetailSonar. Opvallend is volgens hem dat winkelbezoekers meer tijd namen om rond te kijken en zich lieten inspireren. Men besteedde gemiddeld acht minuten langer in een winkel dan een jaar eerder.

Daar waar in 2021 geen toeristen te vinden waren, scholen gesloten waren en kantoorgebouwen leeg stonden, was er in 2022 weer een groei te zien. Het gaat om grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Deze steden zagen de afgelopen jaren een omzetdaling van dertig procent. In 2022 zag men opnieuw een groei en scoorden zij twee procent hoger dan drie jaar geleden.

“Ook bij winkelcentra zie je een gelijkaardige trend”, vervolgt De Smet. “Nu de impact van de pandemie afzwakt, is ook hier het grootste omzetverlies voorbij. Het contrast met winkels in kleinere steden en gemeenten is groot. Zij presteerden tijdens corona tot 12 procent beter. In tijden van ‘koop lokaal’ was nabijheid een grote troef. Dat positieve effect bleek tijdelijk. De omzet van deze locaties ligt nu zelfs opnieuw 4 procent lager dan de periode voor corona.”

Toen de wereld op slot ging, zorgde dat voor een bizarre omzetgroei in de online verkoop. In 2022 zwakte die groei voor het eerst af en liggen de huidige groeicijfers in lijn der verwachting, blijkt uit het onderzoek. “Besparen klanten op online aankopen of winkelen ze weer vaker fysiek? De waarheid ligt ongetwijfeld in het midden”, aldus De Smet.