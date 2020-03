Rijksoverheid: non-food retailers toch recht op TOGS-regeling

Opluchting bij non-food retailers: zij hebben toch recht op de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Dat meldde de Rijksoverheid afgelopen zaterdagavond in een nieuwsbericht. Dat betekent dat deze winkeliers alsnog aanspraak kunnen maken op een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro die gedeeltelijk compenseert voor verloren omzet ten tijde van de coronacrisis, en kan worden ingezet om onder meer vaste lasten te betalen.

De eerste versie van de TOGS-regeling werd afgelopen vrijdag gepubliceerd. Toen bleek dat non-foodretailers, waaronder kleding-, schoenen- en interieurwinkels niet in de regeling werden vermeld, ontstond er onder deze groep grote commotie. “Het is verbijsterend’, stelde perswoordvoerder Paul Grotenhuis van retailorganisatie INretail in een persbericht. “De non-food retail wordt zwaar getroffen door de impact van het coronavirus. Maatregelen die de liquiditeitspositie van retailers verbeteren zijn keihard nodig.” Als gevolg van winkelsluitingen en verminderd consumentenvertrouwen daalt de omzet van non-foodretailers in sommige gevallen met 90 tot 100 procent.

INretail is verheugd dat de overheid over de brug is gekomen.“Wij zijn blij met de erkenning dat de winkelsector ook rechtstreeks getroffen is,” aldus Grotenhuis in een persbericht van zondag. Winkelondernemers kunnen zich vanaf 30 maart melden voor de TOGS-regeling via de website van de Rijksoverheid.