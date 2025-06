River Island sluit 33 winkels in Verenigd Koninkrijk

De Britse modeketen River Island sluit 33 van zijn 230 winkels in het Verenigd Koninkrijk. Honderden banen staan op de tocht. De herstructurering is een reactie op veranderend consumentengedrag en stijgende kosten. Zoals gemeld door de BBC, onderhandelt het bedrijf ook over huurverlagingen voor 71 andere locaties. De voorstellen komen voorafgaand aan een stemming door schuldeisers op vier augustus, met een gerechtelijke beslissing drie dagen later.

Directeur Ben Lewis noemt de sluitingen een pijnlijke maar noodzakelijke stap. De retailomgeving wordt steeds meer gevormd door online winkelen en inflatie. “We hebben een grote portefeuille aan winkels die niet langer is afgestemd op de behoeften van onze klanten”, zegt hij. Het merk blijft zich inzetten om ontslagen waar mogelijk te minimaliseren. River Island rapporteerde een verlies van 33,2 miljoen pond in 2023 na een omzetdaling van negentien procent.

De herstructurering weerspiegelt de bredere druk op middenklasse mode retailers. Stijgende operationele kosten, waaronder veranderingen in de nationale verzekeringsbijdragen voor werkgevers, spelen een rol. Ook is er felle concurrentie van digitale spelers zoals Shein, Boohoo en Temu.

River Island heeft ongeveer 5.500 werknemers. De uitdaging ligt nu in het herzien van de bestaande winkelstructuur. Alleen zo kan het bedrijf concurrerend blijven in een retail landschap waar prijs, snelheid en digitaal bereik steeds belangrijker worden.