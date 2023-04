RMC: Consumenten blijven weg uit winkelstraten, winkelcentra doen het iets beter

Consumenten trekken sneller naar winkelcentra dan naar binnensteden, zo blijkt uit cijfers van Bureau RMC. In het eerste kwartaal van 2023 telde RMC twaalf procent minder passanten in de winkelstraten, zelf met de winkelsluitingen in de eerste twee weken van 2022 meegerekend.

Winkelcentra, de niet-binnenstedelijke winkelgebieden, doen het beduidend beter. Daar is een daling van zeven procent te zien, ten opzichte van dertien procent in binnensteden. Wat ook opvalt, is dat grote steden minder last hebben van de rustige winkelstraten dan de middelgrote steden. RMC ziet bijvoorbeeld achttien procent meer passanten in de Amsterdamse Kalverstraat, terwijl Amersfoort min negen procent noteert.

De volumeafname wordt vaak door conversieverbeteringen en prijsverhogingen opgevangen, waardoor ‘de pijn’ bij retailers niet voelbaar is in de portemonnee. “Maar daar schuilt ook het gevaar, want minder mensen betekent op de lange termijn minder omzet.”

Het is overduidelijk dat het winkelgedrag van de consument de laatste jaren sterk is veranderd. Aan de ene kant komt dat door de groeiende e-commerce, aan de andere kant was fysiek winkelen niet mogelijk.

“Misschien wel om die reden dat de fysieke winkel nu meer in de belangstelling staat in relatie tot de webshop. Het lijkt een recente trend te zijn, die maar weinigen zagen aankomen. Het blijkt maar weer dat inflatie, oorlogsdreiging en sterk gestegen voedingskosten zorgen voor een onzekere toekomst en het winkelgedrag van morgen bepalen”, aldus RMC.