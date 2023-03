RMC: De consument winkelt weer vaker op zaterdag

De drukte in de winkelstraat neemt toe op vrijdagen en zaterdagen, dat blijkt uit de winkeltrends van 2022 van Bureau RMC. Dat zaterdag een populaire winkeldag is, is niets nieuws. Maar de afgelopen jaren daalde het belang van die dag en dat blijkt nu weer in de lift te zitten.

RMC spreekt wel van relatieve drukte, want in algemene zin ‘lopen er minder mensen door de winkelstraten’.

Al voor de coronacrisis verschoof de zaterdagdrukte in de winkelstraat naar zondag, schrijft het RMC. Ook het winkelen doordeweeks werd belangrijker. In 2022 ziet het RMC dat zaterdag weer aan belang wint. “Veel ondernemers zeggen dat de omzetten op vrijdag en zaterdag meer in de lift zitten dan doordeweeks. Voorheen nam een zaterdag bijna een kwart van de weekdrukte in, maar die tijden lijken tot het verleden te behoren”, aldus RMC.