RMC: ‘Nog geen zorgwekkende drukte in winkelstraten’

Hoewel de drukte in de winkelstraten steeds meer toeneemt, is het niveau van voor de coronacrisis nog lang niet bereikt, aldus Bureau RMC. Week op week was de toename in de winkelstraat afgelopen week maar 2,9 procent. In vergelijking met vorig jaar is het nog steeds 60,4 procent rustiger in de winkelstraten.

“Het valt op dat de dagen die normaal gesproken de rustigste in een week zijn relatief drukker worden, op de maandag na,” aldus het persbericht. “De drukte verspreidt zich dus beter over de week.”

In de steden neemt de drukte in de winkelstraat harder toe, maar dat schrijft Bureau RMC toe aan de harde daling die aan het begin van de crisis daar te zien was. Kleinere steden lieten afgelopen week een veel minder grote toename zien of zelfs een afname.