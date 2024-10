Roomer Fashion opent tijdelijke winkel in Den Bosch

De Oisterwijkse modewinkel Roomer Fashion opent binnenkort haar deuren van een tijdelijke winkel in ‘s-Hertogenbosch. Roomer Fashion verwelkomt het winkelend publiek halverwege oktober aan de Visstraat, zo is af te leiden van de affiches in de etalage.

Het gaat om een pop-upstore waar dames- en herenmode zal worden aangeboden van diverse merken, zoals Calvin Klein, Denham en Dsquared. Naast kleding biedt Roomer Fashion ook sneakers aan.

Roomer Fashion heeft een winkel in Oisterwijk en was afgelopen zomer ook te vinden met een outlet in Tilburg.

Roomer Fashion geeft een nieuwe invulling aan het oude pand van America Today dat zo’n acht maanden geleden de vestiging aan de Visstraat sloot. Het was de bedoeling dat Douwe Egberts een koffiecafé zou openen, maar wegens vertraging met betrekking tot financiering en vergunningen is dit uitgesteld. Het koffiecafé komt er alsnog, maar later dan verwacht. Douwe Egberts streeft nu naar een opening in het eerste kwartaal van 2025.