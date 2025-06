Rotterdam: Winkeliers vrezen omzetdaling door verleggen tram 4

De Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, een van de langste winkelstraten van Nederland, dreigt tram 4 voorgoed te verliezen. Een groot aantal winkeliers maakt zich zorgen over de gevolgen. De tram loopt namelijk dwars door de straat. Het verlies van de tram zou kunnen leiden tot minder bereikbaarheid en een lagere omzet, stellen de ondernemers. In totaal hebben 101 winkeliers een brief ondertekend waarin zij de gemeenteraad oproepen het besluit te herzien. Ze worden bijgestaan door burgerraadslid Just Hovens Greve van de SP, meldt het AD.

Bekende modewinkels in de straat zijn onder andere Birkenstock, Xzora, Knetter Kleding en Zilch.

‘Omzetdaling van 30 procent’

Het is niet bekend welke ondernemers de brief hebben ondertekend. Een van hen, Ed van der Touw (eigenaar van bloemenwinkel Boeketterie), deelde met het AD dat zijn omzet met 30 procent daalde toen de tram niet reed.

VVD-raadslid Simon Becker stelt dat het schrappen van de tramlijn onderdeel is van een bredere herschikking van het openbaar vervoer, mede ingegeven door dalende inkomsten bij de RET (De Rotterdamse Electrische Tram N.V.) en het streven naar meer verkeersveiligheid in de straat. De oplossing van de gemeente – om tram 4 voortaan via de Mathenesserlaan te laten rijden – stuit op onbegrip.

De verkeersveiligheid is volgens de ondernemers ondermaats, maar dit zou anders opgelost kunnen worden. Meerdere ondernemers pleiten voor een autoluwe straat met bijvoorbeeld verkeersdrempels, met behoud van tram 4 – een combinatie die volgens hen het winkelklimaat ten goede komt.

Tram 4 rijdt vanaf oktober via de Mathenesserlaan naar het Heemraadsplein. Het uiteindelijke doel is dat het Eendrachtsplein het definitieve eindpunt wordt. Volgens het AD zal dat nog een paar jaar duren.