Ruim 20 procent meer pinbetalingen in Nederland dag voor lockdown

Dat het druk was in de Nederlandse winkelstraten afgelopen zaterdag, was niet te ontkennen. De dreigende harde lockdown, en de bijbehorende winkelsluitingen, hing al in de lucht waardoor men massaal naar de winkelstraat trok om nog de laatste items in te kopen. Deze drukte is terug te zien in het aantal pinbetalingen, zo blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

De laatste dag voor de nieuwste lockdown werden 20 procent meer pinbetalingen geregistreerd dan op een gewone zaterdag in november. De omzet lag 35 procent hoger. De eerste dag van de lockdown, zondag 19 december, lag de omzet juist 45 procent lager dan op een gewone zondag.

De cijfers van Betaalvereniging Nederland laten zien dat er vooral meer werd gepind in winkels voor foto’s, optiek, sieraden, boekwinkels, hobby, sport en spel, winkels voor interieur en elektronica en op markten. Afgelopen zaterdag was het zo druk in Rotterdamse winkelstraten dat de gemeente zelfs mensen opriep niet meer naar de binnenstad te komen. Ook in andere steden waren gevulde winkelstraten te zien.