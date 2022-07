Ruim 90 baankansen in de boetieks van Maasmechelen Village: “Mensen maken hier echt carrière”

Elke dag om tien uur ’s ochtends opent Maasmechelen Village haar winkelboulevard: een sfeervol ‘winkeldorp’ met een knipoog naar de Belgische mijncultuur en niet te vergeten – meer dan 100 boetieks, food kiosken en vier restaurants. In deze unieke retailomgeving doet zich een scala aan nieuwe baankansen voor: er zijn momenteel zo’n negentig open posities te vinden, van chef tot store manager.

Sprookjesachtig

Magisch zou je de sfeer in Maasmechelen Village kunnen noemen. De eerste steen van de Village werd gelegd in 2001, en de jaren erna is hard gewerkt om een cultuur te creëren die aansluit bij zowel de diverse bezoekers als het Limburgse erfgoed. De toon wordt gezet door een kleurrijke versie van Manneken Pis en de iconische klokkentoren bij de ingang. Omgeven door bloeiende bloemen, straatlantaarns en groene bomen, staan daar ook de boetieks: pittoreske huisjes met unieke façades en hun sprookjesachtig karakter geïnspireerd door de Belgische mijncultuur. Of het nu gaat om een nieuwe garderobe, inspiratie opdoen voor het seizoen of een hapje eten, de gasten van Maasmechelen Village zijn verzekerd van een ongeëvenaarde openluchtexperience.

“We besteden enorm veel aandacht aan detail,” zegt Marie-Julie Jacquemein, deputy retail directeur van Maasmechelen Village. “Elk seizoen werken we samen met kunstenaars voor een Village takeover. Zo is de Village momenteel ondergedompeld in een zomers thema, aangestuurd door Australische illustrator Karan Singh. Zijn minimalistische, vrolijke prints zijn subtiel door het hele drop verspreid en geven het een zomerse toets . Maar ook tijdens de herfst- en kerstperiode is de Village een van de meest levendige omgevingen in België, geeft Jacquemein aan, “met versiering, lichtjes en installaties, heel visueel en sfeervol”.

Open posities

Naast de unieke locatie en de buitengewone sfeer, is de lijst met merken indrukwekkend en lang. “Het gaat om de balans tussen de grote spelers en unieke, charmante kleine merken”, aldus Jacquemein. Grote namen zijn onder anderen Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger en Ralph Lauren. Eigentijdse lokale mode- en accessoiremerken zijn Sandro, Essentiel, NIKKIE, Odette Lunettes. “Het portfolio evolueert continu”.

Momenteel staan er zo’n 90 vacatures open en de mogelijkheden zijn eindeloos. “Het reikt van boetiekmanager tot sales associate, zowel part-time als fulltime – en ook studentenjobs. We zijn zelfs op zoek naar een opticien. Je kunt werkelijk elke baan vinden die aansluit bij je beschikbaarheid en voorkeur. En je kunt een merk kiezen dat past bij je persoonlijkheid en je waarden.”

Groeien in de Village

De boetieks in Maasmechelen Village worden rechtstreeks door de merken aangestuurd, op regionaal of soms landelijk (HQ) niveau. Dat biedt geweldige groeikansen en perspectief voor je loopbaanontwikkeling. “We hebben hier mensen die alle stappen hebben doorlopen van sales associate tot store manager. Mensen maken hier echt hun carrière, soms tot nationaal niveau of nog hoger op de ladder.”

Bovendien worden er voor alle werknemers trainingen gefaciliteerd door Maasmechelen Village. Onder de naam Retail Academy worden diverse lessen aangeboden waaronder retail KPI’s, guest engagement en hospitality. Veel van de boetieks in Maasmechelen Village zijn de beste verkooppunten in de Benelux. Daarom is er een speciaal management- en leiderschapstraject Retail Leadership Excellence voor store managers, om hun maximale potentieel te bereiken. Tenslotte wordt veel on the floor coaching aangeboden.

Communitygevoel

“Alle mensen hier zijn met elkaar verbonden. Ze lopen heen en weer tussen kiosk en boetieks, halen koffie, maken een praatje. It’s the Village life.” After-work party’s staan ook regelmatig op de agenda. Onmisbaar is de Big End of Year Party in december. Het is een moment om talent te vieren via rewards en er wordt gedanst met drankjes en een DJ. Er zijn ook formele bijeenkomsten om best practices en de gang van zaken te bespreken. Jacquemein: “De Village kent echt een sterk communitygevoel waarin we iedereen zo veel mogelijk bij elkaar proberen te brengen. Want samen kunnen we zoveel bereiken.”

Verschillende culturele achtergronden brengen bovendien diversiteit op de werkvloer van ruim 900 man. “Het motto is be yourself, iedereen heeft hier zijn plek. En dat voelt heel goed”, zegt Jacquemein.

Menselijk contact

Hoe ziet de ideale kandidaat voor de boetieks in de Village eruit? Volgens Jacquemein is het geen skills- of ervaringskwestie. “Je kunt hier binnenlopen met je eigen karakter, en je moet van menselijk contact houden. Je moet iemand zijn die nieuwsgierig is en een everyday positive mindset heeft. Iemand die de gasten begrijpt en hen een gedenkwaardige dag wil geven”. Uiteindelijk is het een klassiek recept: persoonlijkheid en voortreffelijke hospitality.