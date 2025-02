Ruit en vitrines van de Bijenkorf Eindhoven kapot geslagen door inbrekers

Inbrekers hadden het op donderdagochtend gemunt op de Bijenkorf in Eindhoven. De dieven hebben een ruit en meerdere vitrines van het warenhuis kapotgeslagen, zo meldt het Brabants Dagblad. Het is nog niet duidelijk of de inbrekers buit hebben gemaakt.

De inbrekers braken in bij juwelier Diamond Point. De juwelier is gevestigd op de begane grond in het warenhuis. De dieven zijn binnengekomen via een kapot gegooide ruit en braken rond 06:00 uur ‘s ochtends in.

De politie was donderdagochtend massaal aanwezig, schrijft het BD. Nadat agenten het pand doorzochten, bleek dat de inbrekers al waren verdwenen. Er werden speurhonden ingezet om naar sporen te zoeken.

De storemanager van de Bijenkorf Eindhoven meldt aan het BD dat Diamond Point in het warenhuis waarschijnlijk zes weken blijft gesloten. De Bijenkorf gaat naar verwachting vanmiddag weer open.

Editor's note: Dit artikel is op 11:42 uur voorzien van extra informatie over de zes weekse sluiting van Diamond Point.