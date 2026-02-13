S.Oliver Group opent ‘House of Brands’-campus in Rottendorf

De S.Oliver Group opent op het hoofdkantoor in het Duitse Rottendorf een nieuwe ‘House of Brands’-campus. De campus is bedoeld voor de intensivering van de samenwerking met retailpartners en de verdere ontwikkeling van de merkpresentatie. De locatie beslaat 1.560 vierkante meter en dient als centraal platform voor merkbeheer, distributie en partnerdialoog voor de zes merken s.Oliver, comma, QS, Liebeskind Berlin, Copenhagen Studios en Lala Berlin. Met de campus bundelt het bedrijf zijn merken op één locatie en vertaalt de strategische koers als ‘House of Brands’ naar een fysiek concept.

De ruimtes omvatten showrooms, adviesruimtes en flexibele zones voor interne teams en externe partners. Digitale elementen zoals grote schermen en een ‘curved wall’ integreren contentformats in het distributieproces. Tijdens de opening is een volledig AI-gebaseerde campagnefilm gepresenteerd.

Het project is een initiatief van oprichter en eigenaar Bernd Freier. Het kreeg ongeveer twee jaar geleden vorm en is binnen een jaar gerealiseerd.

House of Brands-campus in Rottendorf. Credits: S.Oliver Group