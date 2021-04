Saks Fifth Avenue doet bont in de ban

Het Amerikaanse luxewarenhuis Saks Fifth Avenue stopt met de verkoop van producten gemaakt van bont. Sinds kort staat er een statement op de website van het warenhuis, waarin staat dat het na januari 2023 geen producten van bont meer zal verkopen van het eigen merk of van partnermerken, online en in de winkels.

Het betreft producten gemaakt van dieren die worden gefokt om hun bont, zoals nertsen, vossen of chinchilla’s, maar ook om producten gemaakt van het bont van wilde dieren, zoals coyotes en bevers, zo stelt het bedrijf. De verkoop van items in schapen-, geiten- en runderleer, namaakbont of met dons en veren zullen nog worden verkocht.

"Bij de Saks Fifth Avenue evalueren we een aantal factoren bij het nemen van beslissingen over ons assortiment, waaronder de voorkeuren van de klant en maatschappelijke verschuivingen", aldus Tracy Margolies, chief merchandising officer bij Saks, in een persbericht. “We erkennen dat trends voortdurend evolueren en dat de verkoop van bont een belangrijk maatschappelijk probleem blijft. Daarom is het schrappen ervan uit ons assortiment op dit moment de juiste stap voor ons.”

Dierenrechtenorganisatie PETA voerde meermaals actie tegen het gebruik van bont door Saks. De organisatie ‘ontkurkt de bubbels’, zo schrijft deze in een persbericht. De organisatie is met name blij dat de 27 bontsalons die Saks in beheer heeft, worden gesloten.

Saks is niet het eerste bedrijf dit jaar dat een statement maakt tegen de verkoop van bont. Ook de grote warenhuizen Macy’s, Bloomingdales en Nordstrom schrapten bont het afgelopen jaar uit hun assortiment.