Saks OFF 5th gaat in Duitsland samen met Dress for less

Saks OFF 5th en Dress for Less, beiden onderdeel van de Signa Group in Europa, gaan samen. De twee fuseren, zo meldt Signa in een persbericht.

Signa meldt dat de bedrijven hun krachten gaan bundelen. “Het zal resulteren in een sterke omni-channel offprice retailer met een geïntegreerd hoofdkantoor in Frankfurt am Main,” aldus het bericht. De nieuwe off-price retailer zal kleine concepten openen in Galeria Karstadt Kaufhof warenhuizen, ook eigendom van Signa. Vijf extra van deze concepten zullen volgen in 2020.

“De fusie maakt het mogelijk om beduidende synergieën te realiseren, specifiek in IT en logistiek, en zorgt ervoor dat een grote groeipotentie is in de outlet business,” aldus Signa.

Saks OFF 5th verscheen gelijktijdig met Hudson’s Bay in Nederland, maar verdween uit de winkelstraat nog voordat Hudson’s Bay dit deed. Eerder werd ook Saks OFF 5th in Duitsland uitgerold, een tak die nu onderdeel is van Signa. De Nederlandse tak behoorde uiteindelijk weer toe aan het Canadese bedrijf Hudson’s Bay Company.