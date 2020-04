Salvatore Ferragamo lanceert vernieuwde website

Het Italiaanse luxemerk Salvatore Ferragamo heeft haar website vernieuwd. Dat meldt het merk in een persbericht. Het online platform heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ook zijn aan de online shop een aantal nieuwe services toegevoegd die online winkelen vergemakkelijken.

Zo kunnen klanten van Salvatore Ferragamo via de website een winkelafspraak boeken en online producten te selecteren die zij in tijdens die afspraak willen zien, zo meldt het persbericht. Ook kunnen klanten vanaf nu producten telefonisch bij Ferragamo bestellen en is de website “geoptimaliseerd voor alle apparaten, zodat klanten van over de hele wereld toegang hebben tot de wereld van Salvatore Ferragamo”.

De nieuwe website moet volgens het merk een ‘vernieuwende en meeslepende ervaring’ bieden. In de nieuwe lay-out van de website spelen beeld en kleur een grote rol. Zo is er veel ruimte voor editorials en worden de producten in de webshop gepresenteerd door middel van grote HD-afbeeldingen en gedetailleerde productbeschrijvingen.

Micaela le Divelec Lemmi, CEO van Ferragamo, stelt in het persbericht: “De historische tijd waarin we leven maakt het lanceren van de nieuwe Ferragamo-website op dit moment extra bijzonder.” Le Divelec Lemmi verwijst daarmee naar de coronacrisis en de rol van e-commerce in een tijd waarin klanten beperkt de deur uit kunnen. Het persbericht benadrukt dat, ‘in deze periode van fysieke en sociale distantiëring, technologie meer dan ooit belangrijk is om afstanden te overbruggen’.