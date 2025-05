Samen online shoppen met één mandje: Crewcart maakt het mogelijk

Consumenten bestellen nu al regelmatig samen om te kunnen profiteren van kortingen of betere verzendkosten. Voor retailers zorgt het bundelen van bestellingen op deze manier juist voor hogere gemiddelde orderwaarde, minder losse verzendingen, minder fulfilment- en verzendkosten en een lagere ecologische voetafdruk. Daarom hebben de bedenkers van modemerk Pockies nu shopify-app Crewcart gelanceerd. De app maakt het makkelijker om gezamenlijk te shoppen.

Crewcart is kosteloos te installeren via de Shopify App Store. Naast de hogere conversie en orderwaarde is er nog een ander voordeel, aldus de bedenkers. Elke deelnemer aan een gedeeld mandje moet zijn of haar e-mailadres invullen. Op deze manier bouwt de retailer verder de relevante database op.

Hoe werkt het voor consumenten? Een shopper deelt een privélink van een gedeeld winkelwagentje met vrienden, deze vrienden voegen vervolgens items toe. Wanneer nodig wordt de relevante korting automatisch berekend waarna één iemand afrekent. Na het afrekenen ontvangen alle deelnemers van het gezamenlijke winkelwagentje een digitale afrekening. “Geen gedoe, geen discussie”, aldus Crewcart.

De eerste tests zijn al gedaan. Uit deze tests blijkt dat bijvoorbeeld huisgenoten het gebruiken om te bestellen, maar dat ook gezinnen Crewcart weten te vinden. Jongeren sturen hun winkelmandje door naar hun ouders om de betaling te regelen. Ook gebruiken sportteams het gezamenlijke winkelmandje om teamkleding en accessoires te bestellen.

“We zien ook dat vriendinnengroepen elkaars keuze willen afstemmen en producten ter goedkeuring heen en weer sturen”, aldus Rob ten Hoove van CrewCart. Het bedrijf deelt ook dat het aanbevelen van producten binnen vriendengroepen meer gewicht heeft dan bijvoorbeeld een aanbeveling van een influencer. Hierdoor zijn de gedeelde mandjes naar eigen zeggen ook inzetbaar als een mini-ambassadeurscampagne.

Crewcart heeft een no cure, no pay-beleid. Het bedrijf vraagt een fee van 3 procent over de gerealiseerde omzet via Crewcart aankopen.