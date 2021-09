Samsøe Samsøe opent flagshipstore aan Leidsestraat in Amsterdam

Deens modemerk Samsøe Samsøe vestigt zich met een flagshipstore aan de Leidsestraat in Amsterdam, zo meldt A.S.R. Real Estate in een persbericht. Het is niet de eerste Amsterdamse winkel van het merk, het heeft er al twee, maar het lijkt wel de grootste vestiging te worden.

Samsøe Samsøe heeft namelijk ruim 220 vierkante meter tot de beschikking in het pand aan de Leidsestraat. Volgens A.S.R. Real Estate zal het volgens het nieuwste retailconcept van het merk worden ingericht.

Het merk startte oorspronkelijk als sieradenlabel in 1993, maar werd als snel uitgebreid met T-shirts. Inmiddels is het merk uitgegroeid tot een internationaal modemerk met toegankelijke, hedendaagse kleding, schoenen en accessoires voor mannen en vrouwen.