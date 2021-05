Sandro lanceert nieuw winkelconcept tijdens heropening boetiek

Modemerk Sandro lanceert zijn nieuwe winkelconcept ter gelegenheid van de heropening van de boetieks in Frankrijk, zo luidt het persbericht van Sandro. Voor het winkelconcept werkten de artistiek directeuren nauw samen met het interieurontwerpbureau Festen. Het DNA zou heruitgevonden zijn na de onthulling van het nieuwe logo en de nieuwe identiteit in maart 2021.

Ter gelegenheid van de heropening van niet-essentiële winkels in Frankrijk onthult Sandro de volledig gerenoveerde boetiek aan de rue Saint-Honoré in Parijs. Zo is het licht in de boetiek aangepast om de items te accentueren. Daarnaast hebben de paskamers een landelijke stijl met houten details om het gevoel van warmte en intimiteit te vergroten. Rekken worden in een rechte lijn in de winkel geplaatst wat ervoor zou zorgen dat er een grafische ervaring ontstaat waarin kleding en accessoires elkaar aanvullen. Alles zou in het teken staan van harmonie en balans.

Beeld: Sandro

beeld: Sandro

De heropening van Sandro’s Saint-Honoré-boetiek staat in het teken van Australische kunstenaar, Stephen Ormandy. De kunstenaar maakt sculpturen van hars in kleurschakeringen. Ormandy maakte voor de samenwerking met Sandro een beperkt aantal totems. De totems zijn exclusief te koop in de boetiek aan de rue Saint-Honoré in Parijs.