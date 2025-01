Sandro opent eerste winkel in India

Sandro opent zijn eerste winkel in India. Het Franse merk strijkt neer in de stad Mumbai, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De eerste Indiaase winkel maakt de weg vrij voor verdere expansie in Zuid-Azië.

Sandro’s eerste winkel in Mumbai weerspiegelt het kenmerkende ontwerp van zijn flagshipstores over heel de wereld. De winkel is zo’n 150 vierkante meter groot en zal de nieuwste collecties voor dames en heren presenteren, zo is te lezen.

“Sandro kijkt ernaar uit in contact te komen met India’s dynamische en modebewuste jeugd, die kwaliteit en stijl waardeert, en kijken ernaar uit om een hechte relatie op te bouwen met dit levendige nieuwe publiek om deel uit te maken van hun modereis. Deze opening in India maakt de weg vrij voor verdere expansie in Zuid-Azië”, aldus het Sandro-team. Begin 2025 opent het Franse merk ook haar eerste winkel in de Filipijnen.