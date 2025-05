Sans Online over Gabbiano: De meerwaarde van een Shop-in-Shop concept

Sans Online verkoopt Gabbiano al jaren, maar toen de kans zich aandiende om een shop-in-shop op te zetten, waren er wel enige twijfels. Wat valt er te halen uit zo’n samenwerking?

In dit geval, verrassend veel, vertelt eigenaar Nick Sans: “De samenwerking liep soepel. Ze dachten mee, regelden de installatie zelf en leverden iets wat echt goed doordacht was.” “Gabbiano is een vlot, jong bedrijf met gedreven mensen, en hun no-nonsense mentaliteit bevalt ons goed. Het enthousiasme wat dit bedrijf uitstraalt, maakt het voor ons ook aantrekkelijker om meer zichtbaar te zijn met hun merk in onze winkel.”

Eenvoudige, functionele inrichting

De inrichting van de shop-in-shop is minimalistisch en functioneel. “Het is een hele mooie open shop, weinig poespas, maar veel ruimte voor handel. De materialen, antraciet staal en mat eiken, geven een krachtige uitstraling, zonder te overheersen. Het past gewoon goed bij onze winkel en bij de klant die Gabbiano aanspreekt,” legt Sans uit. Wat vooral ook gewaardeerd wordt, is de flexibiliteit. Het systeem is licht en modulair, dus het kon aangepast worden aan de ruimte zonder verbouwingen.

Sans merkt dat het werkt: “Mensen vinden het er mooi uitzien en de presentaties zijn duidelijk. De cijfers zijn stijgende, en dat is natuurlijk het doel.” Naast de uitstraling zit het technisch ook goed in elkaar. Gabbiano maakt gebruik van automatische aanvulling via FashionCloud, wat betekent dat hardlopers snel bijgevuld worden. “We hoeven zelf nauwelijks iets te doen, en de collectie blijft up-to-date. Dat zorgt niet alleen voor minder misverkoop, maar ook voor een veel soepelere voorraadrotatie.”

Gabbiano's visie op het Shop-in-Shop concept

Mansur van Gabbiano zelf is ook erg enthousiast over het concept. “De inspiratie voor het shop-in-shop concept komt voort uit de wens om de volledige merkuitstraling van Gabbiano zichtbaar te maken voor de eindconsument,” zegt Mansur. “In een tijd waarin beleving centraal staat, willen we niet alleen kleding verkopen, maar ook het verhaal, de stijl en de identiteit van ons merk tastbaar maken op de winkelvloer.” Het concept belichaamt de merkwaarden van Gabbiano: eigentijds, mannelijk, en doordacht ontworpen met oog voor detail en beleving.

De shop-in-shop concepten zijn buiten een fysieke presentatie van het merk ook strategische tools voor verkoopoptimalisatie die, met auto-replenishment en EDI via FashionCloud, zorgen voor een efficiënte voorraadrotatie en minimale misverkoop.

Toekomstige innovaties in het concept

Gabbiano kijkt al vooruit naar de toekomst van het shop-in-shop model. “In de toekomst blijven we het model verder ontwikkelen door automatische verkoopzuilen en digitale lookbook schermen toe te voegen. Klanten kunnen via de zuilen direct producten bestellen die niet op voorraad zijn, wat hun winkelervaring vergemakkelijkt. Daarnaast biedt het digitale lookbook hen de mogelijkheid om de volledige collectie interactief te verkennen.”

“Ons shop-in-shop concept is een kernonderdeel van onze groeistrategie.” vertelt Mansur. In 2025 richt Gabbiano zich op 30 locaties in sterke Nederlandse multibrand winkels om het concept te verfijnen en lokaal te versterken. “Vanaf 2026 volgt uitbreiding naar Duitsland, samen met strategische partners. Deze gefaseerde aanpak waarborgt controle, consistentie en maximale impact.”

Een succesvolle samenwerking

Voor Sans is het duidelijk: “Als ik eerlijk ben, zou ik het liefst willen dat wij de enige zijn met deze shop. Maar aan de andere kant: als je als merk zo’n sterke merkbeleving kunt neerzetten zonder gedoe voor de winkelier, dan snap ik dat meer retailers hierin stappen.”

“Voor ons was het in elk geval een logische volgende stap in de samenwerking met Gabbiano, en een die goed uitpakt.”