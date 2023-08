Scapino hint op stap naar het buitenland

Scapino Retail heeft inmiddels 175 winkels verdeeld over Nederland, zo is te lezen in een persbericht van de schoenenretailer. Het bedrijf heeft het oog op verdere uitbreiding in Nederland en hint in het bericht zelfs op een stap naar het buitenland.

De afgelopen jaren zijn twintig nieuwe vestigingen geopend en zijn er 62 winkels al verbouwd naar een nieuw winkelconcept. Dit jaar zullen er nog vijf nieuwe winkels bijkomen, onder andere in Rotterdam. Daarnaast heeft Scapino het oog op steden zoals Groningen, Den Haag, Breda, Den Bosch, Tilburg en Amsterdam, aldus het bericht. Bij nieuwe locaties kijkt de retailer naar plekken dichtbij ‘publiekstrekkers als Action, Lidl en Aldi’.

“Naast het openen van nieuwe winkels, blijft Scapino ook doorgaan met het vernieuwen van bestaande winkels. Eind 2024 zal Scapino klaar zijn met de ombouwoperatie en kan alle aandacht gericht worden op nieuw te openen winkels en wellicht een stap over de grens,” aldus het bericht. Welk land, of welke landen, Scapino op het oog heeft, wordt niet genoemd.