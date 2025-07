Schip ahoy: Louis Vuitton combineert retail, café en tentoonstelling in nep cruiseschip

Het Franse luxemerk Louis Vuitton kondigt de opening aan van een nieuwe locatie in Shanghai. Deze locatie combineert een winkel, Le Café Louis Vuitton en een tentoonstelling over de geschiedenis van Louis Vuitton. Het gebouw heeft de vorm van een schip. Het is een eigentijdse hommage aan de oorsprong van het reizen en de geschiedenis van Louis Vuitton als koffermaker voor trans-Atlantische reizen in de negentiende eeuw. Tegelijkertijd herinnert het aan het belang van Shanghai als toegangspoort tot het Oosten en belangrijk scheepvaart- en handelscentrum van China.

Een metalen gevel: The Louis in Shanghai. Credits: Louis Vuitton

"The Louis" staat aan de Wujiang Road in het centrale zakendistrict. In het gebouw zijn een winkel, een tentoonstellingsruimte en een café op de derde verdieping. Het café combineert oosterse en westerse culinaire invloeden.

Tentoonstelling Visionary Journeys. Credits: Louis Vuitton

Trunkscape tunnel. Credits: Louis Vuitton

De 'Test room' Credits: Louis Vuitton

Onder de titel Visionary Journeys presenteert Louis Vuitton in The Louis haar nieuwste tentoonstelling. De tentoonstelling verkent de veelzijdige geschiedenis van het modehuis aan de hand van de thema's reizen, vakmanschap, mode en innovatie.

Tentoonstelling over sport in The Louis in Shanghai. Credits: Louis Vuitton

Te midden van een uitgebreide scenografie van Shohei Shigematsu-OMA ontvouwt de ervaring zich als een reis door tijd en creativiteit. LV-producten uit heden en verleden komen samen door middel van meeslepende visuele verhalen. De tentoonstelling beslaat twee verdiepingen binnen het enorme, scheepsvormige "The Louis" en biedt een reeks thematische ruimtes.

Le Café in The Louis in Shanghai. Credits: Louis Vuitton

Le Café Louis Vuitton. Credits: Louis Vuitton

Credits: Louis Vuitton

Credits: Louis Vuitton