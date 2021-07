Schiphol gaat voor nieuwe winkelbeleving, SeeBuyFly verdwijnt

Schiphol heeft een nieuwe positionering voor winkels en horeca neergezet op het vliegveld. “De focus ligt op de totale online en offline shoppingbeleving en de internationale consument, waarbij Nederlandse iconen een belangrijke rol krijgen,” aldus het persbericht. Als onderdeel van de verandering verdwijnt SeeBuyFly als apart merk.

“We willen winkelen op Schiphol neerzetten in een vorm die bij de huidige tijdsgeest past waarin de beleving, internationalisering en online aanwezigheid een steeds belangrijkere rol spelen. We zijn ontzettend trots dat we met deze positionering en visuele stijl een winkelervaring kunnen neerzetten met een uitstraling die voor Nederlanders herkenbaar zal zijn en voor internationale reizigers een unieke ontmoeting met Nederlandse iconen,” aldus Wieke Vrielink, Senior Manager Marketing & Customer Experience bij Schiphol in het persbericht.

Schiphol kiest voor een nieuwe visuele positionering voor winkelen die veelal de kleur oranje bevat. In de terminal, in de winkels voor en na securitycontrole is de nieuwe stijl zichtbaar in diverse uitingen en Nederlandse producten.