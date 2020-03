Schoenenmerk Bronx opent eerste eigen winkel

Nederlands schoenenmerk Bronx stapt de retail in. Het merk opent op 26 maart de allereerste brandstore, zo meldt het bedrijf tegen FashionUnited.

De winkel aan de Amsterdamse Runstraat zal de allereerste eigen winkel worden voor het familiebedrijf. Bronx is in 1886 opgericht en heeft sindsdien een verkoopnetwerk van 2.000 punten in 50 landen verzameld. Bronx biedt zowel dames- als herenschoenen aan.

“Bronx durft anders te zijn. Bronx is degene die uniek is, degene die speciaal is, degene die aan het gewone ontsnapt,” aldus een perswoordvoerder van het merk. “Bronx gebruikt hun eigen erfgoedarchieven en herinterpreteren catwalk gekte. Een vrouw die Bronx draagt, onderscheidt zich van de rest. Ze besluit, ze heeft de controle, ze heeft een eigen geest. Ze ontsnapt aan het gewone.”

Beeld: Bronx Facebook