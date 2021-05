Schoenenmerk Van Lier introduceert dameslijn

Schoenenmerk Van Lier komt met een eigen sneakerlijn voor vrouwen. Dat meldt het merk in een persbericht. De vrouwenlijn, met de titel ‘VLNR’, bestaat uit twee verschillende modellen: de ‘Rosa’ en de ‘Violetta’, die in verschillende kleuren worden uitgebracht.

De collectie is een initiatief van CEO Geert van Spaendonck en Product Manager Jeltje Rommens. “Van Lier is een bedrijf dat rijk is aan traditie en historie. Dat betekent niet dat Van Lier stilstaat. Je kunt immers geen 200 jaar bestaan zonder mee te gaan met de tijd. Van Lier heeft de grote en controversiële stappen nooit geschuwd, en voor zo’n grote stap is het nu ook tijd,” zo is in het persbericht te lezen.

De namen ‘Rosa’ en ‘Violetta’ zijn niet zomaar gekozen. Deze zijn een bewuste verwijzing naar de ‘artistieke en botanische roots’ van de familie Van Spaendonck. Gérard van Spaendonck, een verre voorouder van de huidige Van Lier-CEO, was een bekend schilder in de achttiende eeuw. In zijn befaamde bloemstillevens komen veel rozen en viooltjes voor.

De adviesprijs voor de sneakers is respectievelijk 159 en 169 euro. Volgens Nikkie de Regt, Manager Marketing bij Van Lier, zullen de schoenen tegen het weekend verkrijgbaar zijn bij Van Lier-winkels in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Maastricht, evenals op de website van van Lier. VLNR krijgt daarnaast een eigen webpagina waar de schoenen zullen worden verkocht.

Foto: Van Lier