‘Schoenwinkels Van Lier ‘tot nader bericht’ gesloten’

De zeven winkels van schoenenketen Van Lier zijn tot nader bericht gesloten, zo meldt het bedrijf tegen Quote. FashionUnited heeft contact gezocht met de retailer voor meer informatie.

“Met veranderd consumentengedrag, stijgende kosten en economische onzekerheid worden de uitdagingen voor de fysieke exploitatie van een monobrandwinkel steeds uitdagender”, aldus de verklaring in handen van Quote. Een permanente sluiting is nog niet zeker, want er wordt nog onderzocht of de winkels op een andere manier voortgezet kunnen worden.

Van Lier heeft winkels in Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam, Bataviastad, Maastricht en Roosendaal. Die in Bataviastad en Roosendaal zijn outletwinkels.

Van Lier blijft de schoenencollecties via de webshop en multibrand retailers verkopen.