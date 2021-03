Schone Kleren Campagne ontvangt een donatie van een miljoen euro

Schone Kleren Campagne ontvangt een miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. De organisatie, die opkomt voor de rechten van ruim 40 miljoen arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie, laat weten de donaties te gebruiken voor verduurzaming in de kledingindustrie, zo luidt het persbericht.

SKC gebruikt de komende drie jaar het geld om kledingbedrijven en de politiek in verschillende landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden in het verduurzamen van de mode-industrie. Volgens SKC is het hoog tijd voor systeemverandering: “Al vóór de coronacrisis was dit belangrijk, maar nu er als gevolg van de pandemie miljoenen kledingarbeidsters in acute financiële problemen zijn gekomen is het helemaal duidelijk dat het zo niet verder kan”, zegt Aleida van der Wal, fondsenwerver bij SKC in het persbericht.

Irene Zeldenrust van Schone Kleren Campagne zegt in het persbericht enorm blij te zijn met de schenking van de Postcode Loterij: “Dit bedrag is een aanzienlijke aanvulling op ons budget, en het betekent dat wij – dankzij de deelnemers aan de Postcode Loterij – als internationaal netwerk onze slagkracht kunnen vergroten.” Verder laat Zeldenrust in het persbericht weten dat ze de beslissing ziet als een signaal dat het werk van de organisatie wordt beschouwd als belangrijk, constructief en effectief.

Schone Kleren Campagne werkt internationaal samen met meer dan 235 organisaties in meer dan 40 landen. SKC bestaat uit mensenrechtenorganisaties, vakbonden, arbeidsrechtenorganisaties en vrouwengroepen.