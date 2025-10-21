Scotch & Soda: Franchisepartner plant meer winkels in Oostenrijk

Verantwoordelijk voor de expansie van Scotch & Soda in Oostenrijk is franchisepartner Christian Leitner, directeur van Retail Group GmbH. Na het faillissement van de Oostenrijkse dochteronderneming nam hij de winkel aan de Weense winkelstraat Mariahilfer Straße, op de hoek van de Zollergasse, over. Hij leidt al sinds september 2022 de vestiging in het winkelcentrum Wien Mitte – The Mall.

Vervolgens opende Leitner in november 2024 een vestiging in de Mall Westfield Shopping City Süd in Vösendorf. Eigenlijk stond voor afgelopen november ook een opening in Parndorf Fashion Outlet gepland. Deze staat nu gepland voor oktober, legt Leitner uit aan FashionUnited. Eerder berichtte vakblad Textilwirtschaft al over de uitbreidingsplannen. Daarnaast opent in oktober een verkooppunt in het winkelcentrum Auhof Center Wenen en in november een winkel aan de Landstraße in Linz.

Tot tien winkels gepland

In totaal wordt het winkelnetwerk uitgebreid naar maximaal tien vestigingen. Leitner heeft daarbij steden als Graz, Innsbruck, Klagenfurt en Villach op het oog. Daarvoor zijn echter nog geen concrete plannen, legt de franchisepartner van het Nederlandse merk uit.

De ondernemer zet zo zijn expansiestrategie voort, terwijl de modehandel nog steeds te maken heeft met een lastige marktomgeving en een lage consumentenvraag. Hij bouwt daarvoor op een netwerk met goede contacten, waardoor hij snel deals kan sluiten: “Ons grote voordeel is dat we snel kunnen uitbreiden, waardoor de verhuurders erg blij zijn dat we snelle openingen kunnen realiseren.”

Over het algemeen ontwikkelt de business zich ook zeer positief en er is momenteel slechts één vestiging waar de ontwikkeling nog moeizaam verloopt. Maar ook daarbij “rekenen we op de goede samenwerking en de intensieve uitwisseling met de verhuurder en zullen we het tij keren”, aldus Leitner.

Versterking in de groothandel

Naast de eigen filialen wordt ook de groothandel verder uitgebreid. Retail Group nam destijds van de Oostenrijkse Scotch & Soda-dochteronderneming twee bestaande klanten over. Na het eerste inkoopseizoen voor lente/zomer 2026 zijn de retailpartnerschappen uitgebreid naar tien.

Leitner is vooral verheugd dat de deelstaat Vorarlberg is ontsloten en dat voor SS26 een partnerschap met de familie Riedelsberger is aangegaan om het merk exclusief aan te bieden in hun Max & Stella-winkels. Daarbij komt een partnerschap met Sagmeister voor kinderkleding.

Momenteel bevindt men zich in de orderfase voor pre-fall 26, die altijd wat lastiger is. Toch is er een intensieve uitwisseling met moderetailers als Kleider Bauer, Peek & Cloppenburg en Feucht Moden.

Retailers zoeken momenteel “proactief naar aantrekkelijke concepten, kwaliteit en bijzondere kenmerken”. Dit is het perfecte moment om het hernieuwde momentum van Scotch & Soda te benutten.