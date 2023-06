Seabass maakt zijn intrede bij de Bijenkorf: Ontdek de modieuze en duurzame UV-kleding voor kinderen

In de zomer van 2019 waren Kayleigh en Barry vastbesloten om het perfecte UV-shirt te vinden dat zowel comfortabel als stijlvol was. Ze wilden iets speciaals, iets dat niet alleen gericht was op surfen, maar ook oog had voor duurzaamheid en mode. Tot hun teleurstelling ontdekten ze dat de beschikbare opties niet aan hun verwachtingen voldeden. Dat was het moment waarop Seabass werd geboren.

De inspiratie achter Seabass kwam voort uit een persoonlijke ervaring tijdens een zonovergoten vakantie met hun tweejarige kind. Ze wilden dat hun kleintje volop kon genieten van het spelen in de zon, zonder voortdurend te worden onderbroken om ingesmeerd te worden. Het was een uitdaging om een UV-shirt te vinden dat zowel bescherming bood als comfortabel was en er ook nog modieus uit zag.

Seabass ontwikkelde daarom een uniek UV-shirt met een beschermingsfactor van 50+, gemaakt van duurzame materialen die snel drogen. Dit shirt combineert functionaliteit met een modieuze uitstraling, waardoor kinderen zich comfortabel en vrij kunnen voelen tijdens het dragen ervan.

Samenwerking met de Bijenkorf

Om het merk te verspreiden en de doelgroep te bereiken, hebben Kayleigh en Barry zorgvuldig gekeken naar de juiste retail partners. Ze wilden aanwezig zijn waar mensen de mode en duurzaamheid van het merk konden waarderen. De samenwerking met de Bijenkorf was dan ook een logische keuze. De Bijenkorf, bekend om haar luxe en modebewuste assortiment, was erg geïnteresseerd in Seabass vanwege het vermogen om het modieuze aspect te combineren met duurzaamheid.

Seabass is nu verkrijgbaar bij alle Bijenkorf-filialen en online. De samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie en waarden. Beide merken willen de modebranche verduurzamen zonder afbreuk te doen aan de luxueuze uitstraling. Door Seabass in het assortiment op te nemen, kan de Bijenkorf haar duurzaamheidsdoelstellingen verder nastreven terwijl ze haar klanten een stijlvol en hoogwaardig product biedt. Kayleigh en Barry werkten nauw samen met de Bijenkorf om de collectie te bepalen en vorm te geven, zowel online als in de fysieke winkels. Ze waren verheugd om te zien hoe goed de Bijenkorf het merk omarmde en de producten op een manier presenteerde die aansloot bij de gewenste uitstraling.

Ze hopen dat de klanten van de Bijenkorf, wanneer ze de schitterende ontwerpen van Seabass zien, zich de woorden "ik ga heerlijk op vakantie en dan heb ik uiteraard voor mijn kinderen Seabass swimwear nodig" zullen herinneren.

SS23

De introductie van de SS23-collectie markeerde een mijlpaal voor Seabass. Naast de kinderlijn werd ook een eerste mannenlijn gelanceerd, waarmee het merk zich profileerde als een unieke keuze voor vaders en kinderen. Het succes beperkt zich niet tot Nederland; Seabass is nu ook verkrijgbaar in Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk en Spanje. Met de toekomstplannen van Seabass streven Kayleigh en Barry naar groei en het uitbreiden van hun collectie binnen de niche van luxe mode die de brug slaat naar duurzaamheid. Ze willen hun producten beschikbaar maken voor iedereen die ze waardeert en ernaar verlangt. Door hun strategie per land uit te breiden, willen ze de juiste retailpartners vinden die passen bij de visie en waarden van Seabass.

Seabass is niet zomaar een merk; het is een pionier op het gebied van mode en duurzaamheid. Met hun UV-shirts bieden ze kinderen en ouders de mogelijkheid om onbezorgd te genieten van de zon, terwijl ze er ook nog eens geweldig uitzien. De samenwerking met de Bijenkorf heeft het merk naar nieuwe hoogten gebracht en biedt een platform om hun boodschap van duurzaamheid en een modieuze uitstraling verder te verspreiden.