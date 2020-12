Sectorprognose 2021-2022: Retailers met sterk online kanaal kunnen op sterker herstel rekenen

Hoe ziet 2021 eruit voor de retail? ABN Amro brengt de sectorprognose voor 2021 en 2022 uit met daarin de nieuwe maatregelen verwerkt. Hoe retailers uit de crisis komen ligt volgens de bank aan het online kanaal en het wegnemen van angst rondom winkelen.

De sectorprognose benoemt dat winkelen voor een grote groep mensen onaantrekkelijk is geworden door de coronamaatregelen en angst voor besmettingen. De retailsector is hard geraakt, maar waar supermarkten en bouwmarkten er nog goed vanaf komen in 2020, geldt dat niet voor onder andere kleding- en schoenenzaken. Met de nieuwe lockdown waarin retailers fysiek de deuren voor het eerst verplicht moeten sluiten, zal de impact van de pandemie nog groter worden.

Prognose 2021: Angst wegnemen voor winkelen en verbeteren online kanaal

Maar hoe zorgt men voor herstel? Waar liggen de kansen volgens ABN Amro? “Retailondernemers die de coronacrisis hebben aangegrepen om hun onlinekanaal te verbeteren kunnen op een sterker herstel rekenen. Immers, door de terughoudendheid bij de consument en de oproep om winkelstraten zoveel mogelijk te mijden, heeft het onlinekanaal een flinke groeiversnelling doorgemaakt. “ Naar verwachting zal het online kanaal nog kunnen profiteren van de verschuiving van de winkelstraat naar de webshop. Ten tweede noemt ABN Amro de veerkracht van retailers en de innovaties die winkelen in coronatijd mogelijk maken. Zo noemt het winkelen op afspraak dat door velen is geïntroduceerd tijdens de eerste lockdown. Deze initiatieven die in principe angst om te winkelen wegnemen, bepalen volgens ABN Amro hoe de ondernemers uit de crisis komen.

Wel is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de retail afhankelijk is van het consumentenvertrouwen. ABN Amro verwacht dat de consument in 2021 de hand nog meer op de knip zal houden. Dit komt door het gedaalde consumentenvertrouwen, maar ook door de te verwachten oplopende werkloosheid en waarschijnlijk zwakke loongroei. “Hoewel de consumentenbestedingen gaan oplopen, blijven deze dus voorlopig onder het niveau van voor de coronacrisis."