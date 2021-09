Sectorprognose retail: In 2022 weer op pre-coronaniveau

De retailsector is steeds meer aan het herstellen. In 2022 verwacht ABN Amro dat de sector met een groei van 1,5 procent terug is op het pre-coronaniveau, zo blijkt uit de sectorprognose.

Voor de kleding- en schoenenretailers brengt ABN Amro goed nieuws in de prognose. Naar verwachting zal de omzet bij kledingwinkels met 7 procent stijgen en bij schoenenretailers zal dit 4 procent zijn. Uit de cijfers van ABN Amro blijft dat kleding- en schoenwinkels sinds de opheffing van de lockdown goede resultaten hebben geboekt in vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar. Wel, zo schrijft de bank in de sectorprognose, is de concurrentie van grote onlinespelers nog groter geworden.

Wel zijn er enkele factoren die het herstel van de retailsector mogelijk remmen. Allereerst is er de dreiging van online voor fysieke winkels in non-food retail. “Retailers moeten daarom veel aandacht besteden aan een juiste balans tussen verkoop via fysieke winkels en het onlinekanaal.” Daarnaast noemt de prognose ook de schaarste aan productiecapaciteit en hoge transportkosten vanuit Azië, maar noemt het noemt niet specifiek welke sectoren. Tot slot spelen personeelstekorten ook mee.